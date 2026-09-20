Dos sismos se registraron en la región Cusco en menos de una hora la noche de este domingo 20 de setiembre, sin que se reportaran daños materiales ni víctimas, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El primer temblor ocurrió a las 8:07 de la noche y su epicentro se localizó a 12 kilómetros al este del Cusco. Tuvo una magnitud de 4.0 y una profundidad de 12 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0681

Fecha y Hora Local: 20/09/2026,20:07:32

Magnitud: 4.0

Profundidad: 12 km

Latitud: -13.50

Longitud: -71.87

Intensidad: III-IV Cusco

Referencia: 12 km al E de Cusco, Cusco - Cuscohttps://t.co/wtwAThkQKh — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 21, 2026

El sismo se sintió con grado III-IV en la Ciudad Imperial. Minutos después, a las 9:02 p.m., se reportó otro temblor, esta vez de magnitud 3.4, cuyo epicentro se ubicó a 11 kilómetros al este del Cusco.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0682

Fecha y Hora Local: 20/09/2026,21:02:51

Magnitud: 3.4

Profundidad: 11 km

Latitud: -13.51

Longitud: -71.88

Intensidad: II Cusco

Referencia: 11 km al E de Cusco, Cusco - Cuscohttps://t.co/92RKQ4P0eH — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 21, 2026

El segundo sismo tuvo una profundidad de 11 kilómetros y se sintió con grado II en esa región del país. Defensa Civil y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales.

Zona sísmica activa

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.