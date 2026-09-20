Dos sismos se registraron en el Cusco en menos de una hora, informó el IGP. (Foto: IGP)
Dos sismos se registraron en el Cusco en menos de una hora, informó el IGP. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Dos sismos se registraron en la región Cusco en menos de una hora la noche de este domingo 20 de setiembre, sin que se reportaran daños materiales ni víctimas, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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