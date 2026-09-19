El sismo de magnitud 5.2 se registró la madrugada del sábado 19 de setiembre en Amazonas.
El sismo de magnitud 5.2 se registró la madrugada del sábado 19 de setiembre en Amazonas.
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 5.2 remeció la región Amazonas a las 02:12 a.m. de hoy 19 de septiembre. El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) ubicó el epicentro del evento a 96 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui.

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