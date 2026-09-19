Un sismo de magnitud 5.2 remeció la región Amazonas a las 02:12 a.m. de hoy 19 de septiembre. El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) ubicó el epicentro del evento a 96 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui.

El reporte oficial de esta institución precisó que el temblor alcanzó una profundidad de 15 kilómetros bajo la tierra. Los instrumentos científicos fijaron las coordenadas geográficas exactas en -3.85° de latitud y -77.43° de longitud.

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El movimiento telúrico logró una intensidad máxima de nivel III en los sectores de Santa María de Nieva. La escala de Mercalli modificada evalúa este indicador a partir de los efectos percibidos por la población y las viviendas.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0678

Fecha y Hora Local: 19/09/2026,02:12:30

Magnitud: 5.2

Profundidad: 15 km

Latitud: -3.85

Longitud: -77.43

Intensidad: III Santa María de Nieva

Referencia: 96 km al NE de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonashttps://t.co/Yrl41IFrRa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 19, 2026

Las autoridades de Defensa Civil iniciaron el monitoreo de supervisión inmediata en los distritos cercanos al epicentro. Los pobladores de la zona sintieron la sacudida mientras cumplían sus labores nocturnas o descansaban en sus hogares.

Hasta el momento no hay reporte de heridos o colapsos de infraestructura estructural durante las primeras horas de la mañana. El personal técnico mantiene la vigilancia continua en las carreteras ante posibles desprendimientos de tierra.

Las instituciones estatales recomiendan conservar la calma y actuar con prudencia ante este tipo de fenómenos naturales. Cada grupo familiar debe identificar las zonas de seguridad y mantener lista una mochila de emergencia.

Antecedente sísmico en Amazonas

El sismo más reciente de regular magnitud en la zona ocurrió el 14 de setiembre con una fuerza de 4.8 grados. Aquel evento telúrico tuvo su hora de origen a las 14:16 horas en un punto limítrofe entre Loreto y Amazonas.

Esa sacudida anterior se localizó a 112 kilómetros al oeste de Andoas y presentó una profundidad focal de 117 kilómetros. El boletín sísmico asignó a ese movimiento una intensidad máxima de grado III en las poblaciones adyacentes.