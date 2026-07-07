El Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Amazonas sentenció a 35 años de pena privativa de la libertad efectiva al policía en retiro Jim Carl Solsol Ríos, tras hallarlo culpable del delito de violación sexual en agravio de una niña de 12 años en la provincia de Condorcanqui. La condena corresponde a la pena máxima prevista para este tipo de delitos en el marco legal vigente.

De acuerdo con la teoría del caso presentada por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron cuando la víctima cursaba el primer año de secundaria y el acusado tenía 23 años. Como consecuencia de las agresiones, la menor resultó embarazada y ambos mantuvieron una relación de la cual nació un hijo.

El tribunal precisó que, conforme a la normativa vigente, el consentimiento de una menor de edad carece de relevancia jurídica, debido a que su indemnidad sexual se encuentra protegida por ley, sin excepciones vinculadas a la voluntad de la agraviada.

Reparación civil y rechazo de la defensa

La sentencia, emitida por el Juzgado Penal Colegiado del Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ) de Nieva, impuso además a Solsol Ríos el pago de S/ 10,000 por concepto de reparación civil a favor de la agraviada. El colegiado dispuso la ejecución provisional de la condena y ordenó la remisión de las comunicaciones correspondientes a las autoridades competentes para el internamiento del sentenciado.

Durante el juicio oral, los magistrados desestimaron por unanimidad los argumentos de la defensa, que pretendía justificar los hechos bajo las figuras de “error de tipo” y “error de comprensión culturalmente condicionado”.

La fiscalía logró acreditar que el acusado, quien laboraba como efectivo policial al momento de los hechos, conocía plenamente la edad de la víctima, debido a que la madre de la menor se lo había informado previamente.