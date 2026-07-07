El Poder Judicial en Amazonas dictó la máxima condena contra el policía que tenía 23 años cuando abusó de la menor de 12. (Foto: Poder Judicial)
El Poder Judicial en Amazonas dictó la máxima condena contra el policía que tenía 23 años cuando abusó de la menor de 12. (Foto: Poder Judicial)
Por Redacción EC

El Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Amazonas sentenció a 35 años de pena privativa de la libertad efectiva al policía en retiro Jim Carl Solsol Ríos, tras hallarlo culpable del delito de violación sexual en agravio de una niña de 12 años en la provincia de Condorcanqui. La condena corresponde a la pena máxima prevista para este tipo de delitos en el marco legal vigente.

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