Lluvias obligan a intervenir tramos clave de la Red Vial Nacional en Amazonas. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en emergencia varios tramos de la Red Vial Nacional en la región Amazonas debido a los graves daños ocasionados por las intensas lluvias que afectan esta parte del país. La medida permitirá ejecutar acciones urgentes para recuperar la transitabilidad y garantizar la seguridad de los usuarios.

