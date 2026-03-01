El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en emergencia varios tramos de la Red Vial Nacional en la región Amazonas debido a los graves daños ocasionados por las intensas lluvias que afectan esta parte del país. La medida permitirá ejecutar acciones urgentes para recuperar la transitabilidad y garantizar la seguridad de los usuarios.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución Ministerial Nº 101-2026-MTC/01.02, que autoriza intervenciones inmediatas en puntos críticos de la red vial afectados por deslizamientos, derrumbes, erosión y deformaciones de la plataforma.

Declaran en emergencia tramos de la Red Vial Nacional en Amazonas por daños de lluvias. (Foto: Andina)

En Amazonas, la declaratoria comprende tramos estratégicos como Guadalupe–Camporredondo–Ocallí (Km 125+000 al Km 150+000), Pedro Ruiz–Chachapoyas (Km 0+000 al Km 39+000) y Leymebamba–Desvío Chachapoyas (Km 239+000 al Km 312+600). Estas rutas resultan fundamentales para la conectividad interprovincial, así como para el transporte de mercancías y pasajeros.

La decisión se adopta en medio de un periodo de precipitaciones que ha generado severos impactos en la región. De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Amazonas, las lluvias han dejado tres personas fallecidas, cerca de 392 damnificados y más de 680 ciudadanos afectados en diversas provincias.

Gobierno autoriza acciones urgentes en rutas afectadas por derrumbes y erosión. (Foto: Andina)

Asimismo, se reportan daños en viviendas, establecimientos de salud y medios de vida, especialmente en la provincia de Luya y en otras zonas impactadas por deslizamientos y desbordes de quebradas.

El MTC indicó que la declaratoria facilitará la ejecución de trabajos de rehabilitación y reducción de riesgos, con el fin de restablecer la infraestructura vial y preservar el dinamismo económico de la región. La entidad también buscará coordinar con otras instituciones del Estado para acelerar la atención técnica en los sectores más comprometidos, en un contexto climático que mantiene la posibilidad de nuevas lluvias y eventos geodinámicos.

