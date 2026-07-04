Un sismo de magnitud 3.4 se registró este sábado 4 de julio en el departamento de Amazonas, según el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 7:24 a.m. y tuvo como epicentro un punto ubicado a 16 kilómetros al noreste del distrito de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui.

De acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0411, el sismo se originó a una profundidad de 18 kilómetros, con coordenadas de latitud -4.47 y longitud -77.79.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0411

Fecha y Hora Local: 04/07/2026,07:24:32

Magnitud: 3.4

Profundidad: 18 km

Latitud: -4.47

Longitud: -77.79

Intensidad: II Santa María de Nieva

Referencia: 16 km al NE de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonashttps://t.co/FKXblyTd7o — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 4, 2026

El IGP precisó que la magnitud, medida en la escala de Magnitud Momento (Mw), representa la cantidad de energía liberada en el foco sísmico.

En cuanto a la intensidad percibida, el reporte técnico señala que el movimiento alcanzó el grado II en la escala de Mercalli en Santa María de Nieva, la cual mide los efectos y daños en la superficie terrestre y las estructuras.

Hasta el momento, las autoridades de Condorcanqui no han reportado incidentes de gravedad.

Monitoreo y antecedentes del día por temblor en Perú

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), en coordinación con las autoridades regionales de Amazonas, informó que el monitoreo inicial no halló daños materiales ni víctimas como consecuencia del sismo. Los equipos de primera respuesta mantienen la vigilancia en la zona para descartar afectaciones en áreas alejadas del epicentro.

Este es el segundo sismo de magnitud 3.4 reportado por el IGP en el país durante el día. A las 12:43 a.m. se había registrado un movimiento de la misma magnitud a 19 kilómetros al sureste de Canta, en la región Lima, con una profundidad de 98 kilómetros y una intensidad de grado II.

El IGP recordó que el territorio peruano se ubica dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja de 40,000 kilómetros que concentra una alta actividad sísmica por la fricción de placas tectónicas. Ante ello, Defensa Civil recomendó a la población identificar rutas de evacuación y contar con una mochila de emergencia con suministros básicos.