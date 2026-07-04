Sismo en Amazonas fue el temblor en Perú más reciente según el IGP.
Sismo en Amazonas fue el temblor en Perú más reciente según el IGP.
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 3.4 se registró este sábado 4 de julio en el departamento de Amazonas, según el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 7:24 a.m. y tuvo como epicentro un punto ubicado a 16 kilómetros al noreste del distrito de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui.