El Poder Judicial dictó siete meses de prisión preventiva contra José Oblitas Reyes Rodrigo, de 24 años, quien es investigado por la presunta comisión del delito de tentativa de feminicidio en agravio de su conviviente de 23 años. Los hechos se suscitaron en Condorcanqui, región Amazonas.

Entre las pruebas que determinaron la disposición judicial está la declaración de la víctima, el acta de hallazgo del arma de fuego y el acta de inspección fiscal.

De acuerdo con la investigación del fiscal provincial Manuel Antonio Cieza Sotomayor, el último 23 de mayo, Oblitas llegó a su domicilio, en el que vivía con la víctima, con aparentes efectos de estupefacientes y portando una escopeta con la finalidad de amedrentar a su pareja.

Según el testimonio de la mujer, al percatarse del peligro de la situación y notar la presencia del arma, optó por salir de la vivienda junto a su hijo menor de edad. Sin embargo, Oblitas la interceptó en el exterior de la propiedad, y procedió a apuntarle directamente, mientras la amenazaba de muerte.

La disposición judicial fue obtenida por la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Condorcanqui, bajo la dirección del fiscal provincial Manuel Antonio Cieza Sotomayor. Foto: Ministerio Público

Antes de emprender la huida, el sujeto efectuó un disparo hacia el aire, y logró escapar de la zona para evitar ser retenido por los propios comuneros que acudieron ante el estruendo.

Tras la denuncia, el fiscal adjunto provincial Billbray Orlando Campos Surichaqui se trasladó hasta la escena de la agresión. Durante la pericia, efectivos policiales lograron ubicar y decomisar la escopeta utilizada por el acusado, Y fue derivada a los laboratorios oficiales para que sea sometida a las pericias balísticas de ley.