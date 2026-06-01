Resumen

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El imputado llegó al domicilio de la víctima en aparente estado de drogadicción, portando una escopeta. Foto: Poder Judicial
El imputado llegó al domicilio de la víctima en aparente estado de drogadicción, portando una escopeta. Foto: Poder Judicial
Por Redacción EC

El Poder Judicial dictó siete meses de prisión preventiva contra José Oblitas Reyes Rodrigo, de 24 años, quien es investigado por la presunta comisión del delito de tentativa de feminicidio en agravio de su conviviente de 23 años. Los hechos se suscitaron en Condorcanqui, región Amazonas.

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