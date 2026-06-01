Resumen

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En Lima hay varias sedes de Migraciones distribuidas por zonas (norte, sur, este, centro), incluso algunas atienden fines de semana. Foto: Gob.pe
En Lima hay varias sedes de Migraciones distribuidas por zonas (norte, sur, este, centro), incluso algunas atienden fines de semana. Foto: Gob.pe
Por Redacción EC

Desde hoy, lunes 1 de junio, la Superintendencia Nacional de Migraciones inició la atención a millones de peruanos que deseen iniciar el trámite de pasaporte electrónico sin necesidad de cita previa. La medida será de acuerdo en el orden de llegada a los locales habilitados.

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