Desde hoy, lunes 1 de junio, la Superintendencia Nacional de Migraciones inició la atención a millones de peruanos que deseen iniciar el trámite de pasaporte electrónico sin necesidad de cita previa. La medida será de acuerdo en el orden de llegada a los locales habilitados.

Los ciudadanos deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y en buen estado, además del comprobante de pago de S/ 120.90 que certifica la expedición del documento.

Cabe recordar que este pago puede realizarse en el Banco de la Nación, a través de la plataforma Págalo.pe o de manera presencial en las agencias de Migraciones, utilizando la billetera digital Yape o los POS.

Locales de Migraciones para pasaporte

Lima Metropolitana

Sede Central Breña (Av. España 734)

Agencia de Atención al Ciudadano Surco (Jockey Plaza)

Migracentro Primavera (Real Plaza Primavera, San Borja)

MAC Lima Norte (Mallplaza Comas)

MAC Lima Sur (Open Plaza Atocongo – SJM)

MAC Lima Este (Mall Aventura Santa Anita)

Migracentro Villa María del Triunfo (Real Plaza VMT)

Callao

MAC Ventanilla

MAC Bellavista

Agencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (solo urgencias)

Regiones (Jefaturas Zonales)

Estas también emiten pasaporte: