La Superintendencia Nacional de Migraciones dio inicio, este lunes 1 de junio, a la atención al público en general para el trámite de pasaporte electrónico sin necesidad de cita previa, decisión que busca eliminar barreras de acceso y acercar los servicios del Estado.

La medida forma parte del proceso de modernización y mejora continua de los servicios que impulsa Migraciones, con el objetivo de brindar una atención más ágil, cercana y eficiente a la ciudadanía.

Bajo esta nueva modalidad, los usuarios podrán acudir directamente a las sedes de Migraciones habilitadas para tal fin y serán atendidos por orden de llegada, dentro del horario establecido en cada oficina.

Como parte de la implementación de este nuevo modelo de atención, los días jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de mayo se llevó a cabo la Fase Final de Implementación: Pasaporte sin cita virtual, a nivel nacional.

Durante estas jornadas, los usuarios pudieron acercarse directamente a las sedes habilitadas de Migraciones para realizar su trámite por orden de llegada, de acuerdo con la capacidad operativa de atención en cada oficina y su horario habitual.

Cabe indicar que Migraciones ya contrató la impresión de 1.8 millones de pasaportes electrónicos, cantidad que permitirá cubrir la demanda durante este año y el próximo sin inconvenientes.

En lo que va del año la entidad ha emitido 323,321 pasaportes electrónicos, cifra que representa un incremento superior al 3 % respecto al mismo periodo del 2025.

Este total comprende tanto a los ciudadanos que realizaron el trámite de pasaporte, con cita previa, en las distintas sedes de la entidad a nivel nacional, como a quienes accedieron al pasaporte de emergencia hasta dos días antes de su vuelo.

¿Cómo adquirir el pasaporte electrónico?

Los usuarios pueden realizar el trámite presentando su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y en buen estado, así como el comprobante de pago de S/ 120.90 por derecho de expedición del pasaporte electrónico.

Este pago puede efectuarse en el Banco de la Nación, a través de la plataforma Págalo.pe o de manera presencial en todas sus agencias, donde se podrá utilizar la billetera digital Yape o los POS implementados en sus locales.