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Migraciones inició este lunes 1 de junio la emisión de pasaportes sin previa cita y por orden de llegada. (Foto: El Peruano)
Migraciones inició este lunes 1 de junio la emisión de pasaportes sin previa cita y por orden de llegada. (Foto: El Peruano)
Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de Migraciones dio inicio, este lunes 1 de junio, a la atención al público en general para el trámite de pasaporte electrónico sin necesidad de cita previa, decisión que busca eliminar barreras de acceso y acercar los servicios del Estado.

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