La Superintendencia Nacional de Migraciones dio inicio, este lunes 1 de junio, a la atención al público en general para el trámite de pasaporte electrónico sin necesidad de cita previa, decisión que busca eliminar barreras de acceso y acercar los servicios del Estado.
La medida forma parte del proceso de modernización y mejora continua de los servicios que impulsa Migraciones, con el objetivo de brindar una atención más ágil, cercana y eficiente a la ciudadanía.
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Bajo esta nueva modalidad, los usuarios podrán acudir directamente a las sedes de Migraciones habilitadas para tal fin y serán atendidos por orden de llegada, dentro del horario establecido en cada oficina.
Como parte de la implementación de este nuevo modelo de atención, los días jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de mayo se llevó a cabo la Fase Final de Implementación: Pasaporte sin cita virtual, a nivel nacional.
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Durante estas jornadas, los usuarios pudieron acercarse directamente a las sedes habilitadas de Migraciones para realizar su trámite por orden de llegada, de acuerdo con la capacidad operativa de atención en cada oficina y su horario habitual.
Cabe indicar que Migraciones ya contrató la impresión de 1.8 millones de pasaportes electrónicos, cantidad que permitirá cubrir la demanda durante este año y el próximo sin inconvenientes.
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En lo que va del año la entidad ha emitido 323,321 pasaportes electrónicos, cifra que representa un incremento superior al 3 % respecto al mismo periodo del 2025.
Este total comprende tanto a los ciudadanos que realizaron el trámite de pasaporte, con cita previa, en las distintas sedes de la entidad a nivel nacional, como a quienes accedieron al pasaporte de emergencia hasta dos días antes de su vuelo.
Los usuarios pueden realizar el trámite presentando su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y en buen estado, así como el comprobante de pago de S/ 120.90 por derecho de expedición del pasaporte electrónico.
Este pago puede efectuarse en el Banco de la Nación, a través de la plataforma Págalo.pe o de manera presencial en todas sus agencias, donde se podrá utilizar la billetera digital Yape o los POS implementados en sus locales.