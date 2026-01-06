Una familia de peruanos fue intervenida en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuando intentaba salir del país con pasajes adquiridos mediante una tarjeta de crédito presuntamente clonada, según informó la Superintendencia Nacional de Migraciones.

De acuerdo con la entidad, la detección se produjo durante los controles migratorios, donde los inspectores identificaron a cuatro adultos y dos menores de edad que se disponían a viajar a Colombia. La verificación se llevó a cabo en coordinación con la Policía Nacional del Perú.

Migraciones precisó que las acciones fueron lideradas por el superintendente nacional, Alberto Balladares Ramírez, junto con la gerenta general de la institución, Liseth Melchor, quienes supervisaron el procedimiento junto al personal operativo destacado en el terminal aéreo.

Tras la intervención, la familia fue puesta a disposición de la Policía Nacional del Perú para que se realicen las investigaciones correspondientes y se determinen las responsabilidades del caso.

Finalmente, Migraciones reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo los controles en los puntos de ingreso y salida del país, con el objetivo de contribuir a la seguridad y al orden interno.

Medidas por situación en Venezuela

El Ministerio del Interior informó que se han dispuesto nuevas medidas migratorias en el país a raíz de los recientes acontecimientos en Venezuela. A través de Migraciones y en coordinación con la Policía Nacional del Perú, las disposiciones están dirigidas a ciudadanos venezolanos que mantengan vínculos con el régimen de Nicolás Maduro y tienen como objetivo reforzar los controles migratorios, en resguardo del orden interno y la soberanía nacional.