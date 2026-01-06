Personal de los Bomberos del Perú y PNP cercaron la zona en el cruce del jirón Beltrán con la avenida Argentina. Foto: América Noticias
Personal de los Bomberos del Perú y PNP cercaron la zona en el cruce del jirón Beltrán con la avenida Argentina. Foto: América Noticias
La mañana de hoy, martes 6 de enero, usuarios reportaron un choque entre una camioneta y un camión de carga de productos alimenticios, en el cruce del jirón Beltrán y la avenida Argentina, a la altura de la zona comercial ‘La cachina’, en el .

América Noticias indicó que este accidente de tránsito provocó el cierre parcial de la avenida Argentina, en el sentido que va del Callao hacia Lima. Personal de los Bomberos y la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentran en la zona.

Imágenes del matinal muestran que el camión de menor tamaño quedó de costado, lo que obligó al uso de gatas hidráulicas para intentar colocarlo nuevamente sobre sus llantas.

También, los hombres de rojo bomberos retiraron parte de la carga, compuesta principalmente por harina de trigo, con el fin de disminuir el peso del vehículo y facilitar su traslado.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas heridas ni sobre las causas que habrían provocado la volcadura del vehículo.

También se apersonó al lugar del accidente, personal de tránsito de la PNP para ayudar en el orden vehicular debido al alto flujo por la zona.

