Este lunes 5 de enero se reanudaron los trabajos de recuperación y puesta en valor de la emblemática Plazuela San Francisco, ubicada en la intersección de los jirones Áncash y Lampa. La obra está a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en coordinación con el Ministerio de Cultura y la Orden Franciscana.
La intervención de la plazuela forma parte del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima y es ejecutada por la comuna limeña a través de la Gerencia de Planificación, Gestión y Recuperación del Centro Histórico de Lima (PROLIMA).
La ceremonia contó con la presencia del Gerente de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Alejandro Jiménez Morales, el ministro de Cultura, Alfredo Luna, la teniente alcaldesa de Lima, Fabiola Morales, y el gerente de PROLIMA, Luis Martín Bogdanovich.
El objetivo de la obra
La obra contempla la renovación de pisos, el retiro del cerco perimetral, la instalación de mobiliario urbano acorde con los valores históricos del entorno, la mejora de la iluminación ornamental, la restauración de la pileta central y la incorporación de ventanas de exposición arqueológica.
Ello, debido a que la finalidad del proyecto es restituir las condiciones urbanas, patrimoniales y de uso público de la plazuela, fortaleciendo su relación con el conjunto monumental franciscano y con los flujos peatonales del Centro Histórico.
Los trabajos de recuperación, iniciados en mayo de 2022, fueron suspendidos en agosto del mismo año debido a una medida cautelar interpuesta ante el Poder Judicial contra la comuna limeña y el Ministerio de Cultura, lo que ocasionó una paralización de más de 32 meses. Luego, el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de amparo presentada, por lo que se reiniciaron los trabajos.
Las autoridades estiman que el plazo para culminar la intervención es de cinco meses, considerando la necesidad de rehacer y recuperar componentes dañados durante el periodo de suspensión.
