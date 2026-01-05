Cientos de turistas nacionales y extranjeros protestaron la noche del último domingo 4 de enero en la estación de trenes de Machu Picchu, debido a la alta demanda de boletos.

Según informó Exitosa Noticias, la manifestación se produjo debido a que se encuentran varados en la zona desde hace varias horas, donde niños y adultos mayores se ven afectados por la situación.

“Desde las 3 de la tarde estamos y no hay solución”, indicaron varios turistas afectados, quienes calificaron el hecho de “un abuso”, pues deben invertir en hoteles y comida mientras esperan una solución.

Al respecto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que se trataba de personas que no tenían un ticket de retorno y a las cuales se les buscó una solución, pero mientras esta se gestionaba, tuvieron que esperar y allí se generó el malestar.

Finalmente, 170 personas fueron ubicadas en un tren. Lo mismo ocurrió con otras 140 afectados. Según la información recibida, ya todos fueron atendidos.

Varios de los afectados habían señalado que el personal de la empresa solo les sugirió comprar sus boletos y esperar la salida del tren este lunes 5 de enero.

cientos de turistas nacionales y extranjeros protestan fuera de la estación del tren en Machu Picchu. Cuestionan a empresa PeruRail en medio de una intensa lluvia, donde niños y adultos mayores se ven afectados por la situación.



Cabe indicar que un choque de trenes en la vía férrea Cusco - Ollantaytambo - Machu Picchu ocurrió el pasado 30 de diciembre y dejó como saldo una persona fallecida y más de 100 heridas. Las investigaciones para determinar las causas continúan.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 94+200 del tendido férreo Cusco–Ollantaytambo–Machu Picchu, donde el autovagón 602 de PeruRail, que se dirigía a Ollantaytambo, y el autovagón 65 de Inca Rail, con destino a Machu Picchu, impactaron violentamente por causas que aún son materia de investigación.

La víctima mortal fue identificada como Roberto Francisco Cárdenas Loayza. Dos trabajadores de PeruRail e Inca Rail, respectivamente, fueron detenidos y luego liberados por las autoridades.