Choque de trenes en Cusco: se revelan presuntas negligencias y la teoría principal que provocó la tragedia

El Comercio pudo conocer cómo avanzan las investigaciones a cargo de la Policía y los interrogatorios de los maquinistas detenidos. En medio de ello se conocieron presuntas negligencias y una teoría sobre la causa de la tragedia

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

Cleto Quispe, presidente del sector de Pampacahua, en Cusco, señaló que las unidades involucradas pertenecían a las empresas PeruRail e Inca Rail, y precisó que fue esta última la que se adelantó en el kilómetro 94.200 , cuando debía detenerse para permitir el paso del otro tren .

“El que se adelantó a PeruRail fue Inca Rail, que venía de Ollantaytambo y tenía que esperar. El que llega primero debe esperar al otro tren. El impacto ocurrió en una curva donde no hay visibilidad entre ambas máquinas y, además, había una roca inmensa”, declaró a RPP.

Un choque entre dos trenes en la ruta Ollantaytambo–Machu Picchu dejó un fallecido y más de 100 heridos, entre ellos decenas de turistas extranjeros.

Consultado por las críticas sobre la presunta deficiente atención a los pasajeros tras el accidente, Quispe precisó que el lugar solo cuenta con acceso ferroviario. “No hay carretera, por eso no podemos usar ambulancias con rapidez”, indicó.

Fuentes de El Comercio revelaron que el fallecido, Roberto Cárdenas, habría estado maquinando el tren de Inca Rail, pese a que su rol formal era el de supervisor. Además, se conoció que anteriormente trabajó en PeruRail, de donde habría sido despedido por un error similar relacionado con el incumplimiento de turnos .

La mañana del accidente se habría descarrilado otro vagón.

Asimismo, se indicó que la mañana del accidente se habría descarrilado otro vagón, lo que marcaría un antecedente de la tragedia. Ante estos señalamientos, El Comercio solicitó los descargos correspondientes a Inca Rail y PeruRail; sin embargo, hasta el cierre de esta nota, ninguna de las empresas emitió un pronunciamiento oficial.

Panorama actual

Más de un centenar de personas resultaron heridas tras la colisión entre los trenes de Inca Rail y PeruRail. La víctima mortal fue identificada como Roberto Francisco Cárdenas Loayza. Según la Gerencia Regional de Salud de Cusco, 104 personas fueron hospitalizadas; 53 ya recibieron el alta médica y 51 continúan internadas.

La viceministra de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Shirley Monzón, informó que los pacientes hospitalizados presentan lesiones leves y moderadas, y permanecen bajo observación médica. En los casos inicialmente considerados graves, se descartaron fracturas y se viene brindando atención especializada de manera prioritaria.

Un dirigente del sector donde ocurrió el accidente aseguró que Inca Rail avanzó sin respetar el turno correspondiente.

Del total de heridos, el 60 % son ciudadanos extranjeros, procedentes de países como Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Australia, Canadá, Rusia, Colombia, China, Taiwán, Japón y Polonia. El 40 % restante corresponde a ciudadanos peruanos de diversas regiones del país.

En cuanto a las operaciones ferroviarias, los servicios turísticos entre Ollantaytambo y Machu Picchu se reanudaron el 31 de diciembre a las 4:00 p.m.

Investigaciones en curso

La Policía Nacional, a través de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT), junto con el Ministerio Público, inició las diligencias correspondientes. Cuatro operarios de las empresas involucradas fueron detenidos y sometidos a pruebas de dosaje etílico, cuyos resultados aún se encuentran en evaluación.

Los detenidos fueron identificados como Ricardo Marcelo Condori Canales (50) y José Luis Jara Luque (40), trabajadores de PeruRail, y Guido Gómez Cárdenas (48) y Luis Carlos Peña Loyza (45), por parte de Inca Rail.

Las investigaciones ya están en marcha y cuatro operarios permanecen detenidos por presunto homicidio culposo.

Los cuatro son investigados por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo, a raíz del fallecimiento de Roberto Cárdenas Loayza. En ese contexto, el testimonio de Cleto Quispe será clave para el desarrollo del proceso.

El presidente de la República, José Jerí, llegó a Cusco para visitar a los heridos y a los turistas afectados. Si bien evitó adelantar responsabilidades, señaló que se deben esperar los resultados de las investigaciones. No obstante, cuestionó la atención brindada tras el accidente.

“Como Estado tenemos que garantizar los servicios que se brindan, más aún cuando hay extranjeros. Deben ser atendidos con una comunicación adecuada y una respuesta rápida. A mi criterio, la atención pudo haber sido más eficiente; hubo respuesta, pero no la suficiente”, declaró.

Denuncian mal accionar de clínicas

El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, acusó un presunto aprovechamiento por parte de las clínicas privadas de Cusco, señalando que lucraron con el accidente. “Entre empresas privadas tienen comunicaciones directas para seguir beneficiándose aún en accidentes, es inaceptable cómo en el dolor se siga priorizando el negocio de clínicas, estoy recibiendo la denuncia del sector salud y de Bomberos, estamos comunicando de esto al defensor del Pueblo”, dijo en declaraciones a El Comercio.

La mañana del accidente se habría descarrilado otro vagón.

Agregó que las clínicas privadas tomaron conocimiento primero de la emergencia y que se priorizó la atención que brindan estos negocios sobre los servicios públicos.

“Para saber dónde están los accidentados y cuántos son, literalmente tenemos que estar yendo a buscar clínica por clínica dónde se los han llevado porque ha sido una repartija de víctimas de accidentados por parte de las clínicas privadas, quienes se han informado primero. ¿Por qué? porque la empresa que transporta a los visitantes han prohibido el ingreso de los expertos en atención de emergencias que tenemos en la Gerencia Regional de Salud“, denunció luego a RPP.

“Estamos manejando la información que, según la empresa privada, ha llevado en su vagón a su médico, que él ha decidido quién está más grave o menos grave, quién sube a tal ambulancia”, acotó.