Choque de trenes en Cusco: se revelan presuntas negligencias y la teoría principal que provocó la tragedia
Choque de trenes en Cusco: se revelan presuntas negligencias y la teoría principal que provocó la tragedia

Choque de trenes en Cusco: se revelan presuntas negligencias y la teoría principal que provocó la tragedia

El choque de trenes ocurrido el pasado 30 de diciembre en la vía Ollantaytambo–Machu Picchu, que dejó un fallecido y más de 100 heridos, sigue generando repercusiones. Esta vez, un dirigente del sector donde ocurrió el accidente aseguró que Inca Rail no respetó su turno de paso y avanzó indebidamente en el cruce donde se produjo la colisión.

