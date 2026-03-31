Resumen

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Vía férrea hacia Machu Picchu sufrió graves daños por deslizamientos.
Vía férrea hacia Machu Picchu sufrió graves daños por deslizamientos.
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Por Redacción EC

La concesionaria Ferrocarril Transandino S.A. (FTSA) informó que el tramo entre Machu Picchu-Hidroeléctrica permanece suspendido tras el deslizamiento de tierra registrado en el sector de Mandor, y precisó que esta es una ruta alterna de ingreso a la ciudadela, por lo que la vía principal sigue libre.

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