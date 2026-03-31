La concesionaria Ferrocarril Transandino S.A. (FTSA) informó que el tramo entre Machu Picchu-Hidroeléctrica permanece suspendido tras el deslizamiento de tierra registrado en el sector de Mandor, y precisó que esta es una ruta alterna de ingreso a la ciudadela, por lo que la vía principal sigue libre.

El evento ocurrió específicamente en el kilómetro 115 de la vía férrea, afectando una ruta alterna de acceso al Santuario Histórico de Machu Picchu.

El equipo de vía y obras de la empresa ha proyectado el restablecimiento de las operaciones para el próximo domingo 05 de abril. No obstante, la reapertura de la vía está supeditada a que las condiciones climatológicas de la región Cusco permitan culminar los trabajos necesarios. Actualmente, se ejecutan labores de evaluación y reparaciones provisionales en la infraestructura dañada.

Ruta principal a Machu Picchu sigue vigente

Por otro lado, PeruRail y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo confirmaron que el servicio regular de trenes entre Ollantaytambo y Machu Picchu no presenta afectaciones.

#COMUNICADO 📢 | El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/yBvlbXpXuK — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) March 31, 2026

Este acceso principal opera con total normalidad y seguridad para el traslado de los visitantes nacionales y extranjeros. Las autoridades enfatizaron que el deslizamiento no comprometió la conectividad del flujo turístico mayoritario hacia la ciudadela inca.

Las labores de remoción de lodo y piedras en la zona de emergencia son coordinadas entre la concesionaria ferroviaria y las autoridades competentes.

Se ha exhortado a las agencias de viaje, operadores turísticos y visitantes a no promover ni utilizar la ruta Machu Picchu-Hidroeléctrica mientras duren las reparaciones.

El deslizamiento se produjo en un contexto de intensas lluvias registradas en la ceja de selva del Cusco, las cuales debilitaron la estabilidad del terreno.