La madrugada del último lunes, un deslizamiento de lodo y piedras afectó seriamente el tendido férreo en la ruta Hidroelétrica - Machu Picchu, obligando al cese de operaciones ferroviarias en esa vía hasta nuevo aviso.

El concesionario reportó preliminarmente la caída de un huaico aproximadamente en el PK 115+200 en la zona de Mandor, afectando las vías seriamente. (Indeci)

Según se confirmó a El Comercio, el concesionario reportó preliminarmente la caída de un huaico aproximadamente en el PK 115+200 en la zona de Mandor, afectando las vías seriamente.

El concesionario reportó preliminarmente la caída de un huaico aproximadamente en el PK 115+200 en la zona de Mandor, afectando las vías seriamente. (Indeci)

Personal de Ferrocarril Transandino, empresa concesionaria de la ruta, se halla realizando las evaluaciones del caso para emitir un comunicado pormenorizado, en tanto, las salidas y retornos de tren desde esa ruta quedaron suspendidas.

El concesionario reportó preliminarmente la caída de un huaico aproximadamente en el PK 115+200 en la zona de Mandor, afectando las vías seriamente. (Indeci)

Cabe mencionar que la vía férrea Hidroeléctrica - Machu Picchu - Hidroeléctrica, es utilizada generalmente para el ingreso a la maravilla mundial peruana, por los viajeros que realizan el llamado acceso Amazónico.

Desde la empresa PeruRail confirmaron que el tendido férreo en la vía Ollantaytambo - Machu Picchu - Ollantaytambo no sufrió ninguna clase de afectación, y que las operaciones en este se realizan de manera regular.

El concesionario reportó preliminarmente la caída de un huaico aproximadamente en el PK 115+200 en la zona de Mandor, afectando las vías seriamente. (Indeci)

DATO:

- En enero de este año, Ferrocarril Transandino, confirmó la suspensión de las operaciones ferroviarias en la ruta Machu Picchu - Hidroeléctrica y viceversa, debido al deterioro de la vía ocasionado por otro huaico, registrado aquella vez en el kilómetro 114.700 del trazado ferroviario