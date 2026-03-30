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Resumen

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El concesionario reportó preliminarmente la caída de un huaico aproximadamente en el PK 115+200 en la zona de Mandor, afectando las vías seriamente. (Indeci)
El concesionario reportó preliminarmente la caída de un huaico aproximadamente en el PK 115+200 en la zona de Mandor, afectando las vías seriamente. (Indeci)
Por Juan Sequeiros

La madrugada del último lunes, un deslizamiento de lodo y piedras afectó seriamente el tendido férreo en la ruta Hidroelétrica - Machu Picchu, obligando al cese de operaciones ferroviarias en esa vía hasta nuevo aviso.

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