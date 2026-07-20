Estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) tomaron este lunes las instalaciones de la casa de estudios para exigir atención a una serie de demandas relacionadas con las condiciones académicas y los servicios universitarios. La medida incluyó el cierre de los principales accesos al campus, lo que afectó el ingreso y salida de alumnos, docentes y personal administrativo.

Según informó Canal N, los manifestantes concentraron parte de la protesta en la puerta N.° 6 de la ciudad universitaria, donde restringieron el tránsito durante la jornada. El bloqueo también dificultó la salida de vehículos que permanecían dentro del campus, aunque algunos lograron retirarse de manera progresiva.

UNSAAC dicta clases virtuales tras toma de instalaciones por estudiantes. (Foto: Captura / Canal N)

Ante la interrupción de las actividades presenciales, las autoridades de la UNSAAC dispusieron que las clases continúen en modalidad virtual con el fin de evitar la suspensión del ciclo académico. No obstante, las actividades que requieren presencia física quedaron limitadas debido a la toma de las instalaciones.

Los estudiantes señalaron que la protesta responde a reclamos presentados por diversas escuelas profesionales de la universidad. Entre sus principales pedidos figuran mejoras en las condiciones académicas y una mayor atención a las necesidades de la comunidad estudiantil.

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Estudiantes tomaron la sede de la Universidad San Antonio Abad del Cusco



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Asimismo, indicaron que esperan sostener un diálogo con las autoridades universitarias para encontrar soluciones a sus demandas. Advirtieron, además, que podrían adoptar nuevas medidas de protesta si no reciben una respuesta favorable.

La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco cuenta con diversas facultades y sedes en la región, por lo que la movilización afectó el desarrollo habitual de parte de sus actividades. Hasta el cierre de esta edición, los estudiantes mantenían la toma del campus mientras continuaban las conversaciones con las autoridades.

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