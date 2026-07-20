Estudiantes toman la UNSAAC y obligan al traslado de clases a la modalidad virtual. (Foto: Referencial / Andina)
Estudiantes toman la UNSAAC y obligan al traslado de clases a la modalidad virtual. (Foto: Referencial / Andina)
Por Redacción EC

Estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) tomaron este lunes las instalaciones de la casa de estudios para exigir atención a una serie de demandas relacionadas con las condiciones académicas y los servicios universitarios. La medida incluyó el cierre de los principales accesos al campus, lo que afectó el ingreso y salida de alumnos, docentes y personal administrativo.

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