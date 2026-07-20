Dos sismos de magnitud 3.4 se registraron durante la madrugada y la mañana de este lunes 20 de julio en la provincia de Chupaca, región Junín, informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Dos sismos de magnitud 3.4 se registraron durante la madrugada y la mañana de este lunes 20 de julio en la provincia de Chupaca, región Junín, informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
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El primer movimiento telúrico ocurrió a las 04:39:52 horas, con una profundidad de 10 kilómetros y epicentro ubicado a 13 kilómetros al suroeste de Chupaca. El evento alcanzó una intensidad de grado II-III.
REPORTE SÍSMICO:— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 20, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0475
Fecha y Hora Local: 20/07/2026,04:39:52
Magnitud: 3.4
Profundidad: 10 km
Latitud: -12.17
Longitud: -75.34
Intensidad: II-III Chupaca
Referencia: 13 km al SO de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/y8SFpmQRIn
Horas después, a las 06:35, el IGP reportó un segundo sismo, también de magnitud 3.4, con una profundidad de 9 kilómetros y epicentro localizado a 17 kilómetros al sur de Chupaca, en la provincia de Chupaca, Junín. La intensidad fue igualmente de grado II-III.
REPORTE SÍSMICO:— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 20, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0476
Fecha y Hora Local: 20/07/2026,06:35:32
Magnitud: 3.4
Profundidad: 9 km
Latitud: -12.21
Longitud: -75.30
Intensidad: II-III Chupaca
Referencia: 17 km al S de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/hZ9onJPSca
Ambos movimientos sísmicos fueron reportados dos días después del sismo de magnitud 5.1 que remeció la noche del sábado 18 de julio el departamento de Junín. De acuerdo con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, ese evento dejó, hasta el momento, seis personas fallecidas y 32 heridas.
Zona sísmica activa
Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.
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Mochila de emergencia ante sismo
De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.
También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.