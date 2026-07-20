IGP reporta dos movimientos telúricos de magnitud 3.4 en Chupaca en menos de dos horas. (Foto: IGP)
IGP reporta dos movimientos telúricos de magnitud 3.4 en Chupaca en menos de dos horas. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Dos sismos de magnitud 3.4 se registraron durante la madrugada y la mañana de este lunes 20 de julio en la provincia de Chupaca, región Junín, informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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