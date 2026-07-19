Sismo derrumba parte de la parroquia Santiago Apóstol en Junín. Foto: Captura de video/RPP
Sismo derrumba parte de la parroquia Santiago Apóstol en Junín. Foto: Captura de video/RPP
Por Redacción EC

La Parroquia Santiago Apóstol del distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca (Junín), sufrió severos daños tras el sismo de magnitud 5,1 registrado la noche del sábado 18 de julio. El movimiento telúrico provocó el desplome del techo, parte del frontis y de los altares virreinales del histórico templo, considerado patrimonio cultural.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.