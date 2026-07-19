La Parroquia Santiago Apóstol del distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca (Junín), sufrió severos daños tras el sismo de magnitud 5,1 registrado la noche del sábado 18 de julio. El movimiento telúrico provocó el desplome del techo, parte del frontis y de los altares virreinales del histórico templo, considerado patrimonio cultural.

El sacerdote Henry Díaz confirmó que la estructura religiosa quedó gravemente afectada y advirtió que la torre del templo también corre riesgo de colapsar.

Sismo derrumba parte de la parroquia Santiago Apóstol en Junín. Foto: Captura de video/RPP

A través de RPP, el sacerdote explicó que el movimiento sísmico ocasionó el desplome de gran parte de la estructura de la parroquia, construida en el siglo XVI. “Toda la bóveda de la parroquia del siglo XIV se ha desplomado, la iglesia está muy dañada”, expresó.

El religioso indicó que los daños comprometen seriamente la estabilidad del templo, uno de los principales atractivos históricos y religiosos del valle del Mantaro.

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La torre del templo también está en riesgo

Henry Díaz señaló que la torre de la iglesia quedó inclinada y representa un peligro para la población. “La torre está inclinada y tiene que ser demolida”, añadió.

La parroquia recibe cada año a miles de visitantes provenientes de Junín, Huancavelica y Lima, especialmente durante las celebraciones en honor a Santiago Apóstol, patrono del valle del Mantaro, cuya festividad estaba próxima a realizarse.

Así quedó la parroquia de Chongos Bajo tras el sismo. Foto: Captura de video/RPP

Piden apoyo para reconstruir el templo patrimonial

El sacerdote hizo un llamado al Ministerio de Cultura y a las autoridades que llegaron a la zona afectada para impulsar la reconstrucción del templo, que forma parte del patrimonio cultural del país.

Según estimó, la restauración de la parroquia demandaría una inversión superior a los S/ 7 millones y los trabajos podrían extenderse por aproximadamente un año.