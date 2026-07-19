El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, se trasladó durante la madrugada de este domingo al centro poblado de Pumpunya, en el distrito de Chupuro, provincia de Huancayo, para liderar las acciones de respuesta tras el sismo registrado en el Valle del Mantaro. Según el reporte preliminar, la emergencia deja cinco personas fallecidas y más de 300 damnificados.

La autoridad regional informó que la atención se desarrolla de manera articulada con la Policía Nacional del Perú, el Ejército Peruano, la Compañía de Bomberos, la Dirección Regional de Salud, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y demás instituciones de primera respuesta.

Más de 300 damnificados deja sismo en Junín; continúan rescate y evaluación de daños. (Foto: Andina)

Como parte de las acciones de asistencia, el Gobierno Regional de Junín dispuso el traslado inmediato de 500 frazadas, 50 carpas, 100 camas y 100 colchones para atender a las familias afectadas por el movimiento telúrico.

Asimismo, Zósimo Cárdenas exhortó a la población a mantener la calma, seguir las indicaciones de las autoridades y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia, mientras continúan las labores de evaluación de daños y atención en la zona.

Tras sismo en Junín, envían carpas, frazadas y camas para atender a los damnificados. (Foto: Andina)

Antes de trasladarse a Pumpunya, el gobernador encabezó las acciones de respuesta en la provincia de Chupaca, desde donde ordenó el envío inmediato de carpas, frazadas y ayuda humanitaria para las familias afectadas por el sismo.

En tanto, personal de la Dirección Regional de Salud, Defensa Civil y las entidades que integran la Plataforma Regional de Defensa Civil permanece en la zona brindando atención médica, apoyo logístico y coordinando las labores de rescate y asistencia a los damnificados.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.