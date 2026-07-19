Gobierno Regional de Junín reporta cinco fallecidos y más de 300 damnificados tras sismo en el Valle del Mantaro. (Foto: Andina)
Gobierno Regional de Junín reporta cinco fallecidos y más de 300 damnificados tras sismo en el Valle del Mantaro. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, se trasladó durante la madrugada de este domingo al centro poblado de Pumpunya, en el distrito de Chupuro, provincia de Huancayo, para liderar las acciones de respuesta tras el sismo registrado en el Valle del Mantaro. Según el reporte preliminar, la emergencia deja cinco personas fallecidas y más de 300 damnificados.

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