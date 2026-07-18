Temblor de magnitud 3.5 remece Arequipa con epicentro en Islay. (Foto: IGP)
Temblor de magnitud 3.5 remece Arequipa con epicentro en Islay. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un nuevo sismo se registró la tarde de hoy, sábado 18 de julio. La magnitud fue de 3.5 y tuvo una profundidad de 51 kilómetros y 12 kilómetros al sur de Punta de Bombón, Islay - Arequipa.

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