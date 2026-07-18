Un nuevo sismo se registró la tarde de hoy, sábado 18 de julio. La magnitud fue de 3.5 y tuvo una profundidad de 51 kilómetros y 12 kilómetros al sur de Punta de Bombón, Islay - Arequipa.
Un nuevo sismo se registró la tarde de hoy, sábado 18 de julio. La magnitud fue de 3.5 y tuvo una profundidad de 51 kilómetros y 12 kilómetros al sur de Punta de Bombón, Islay - Arequipa.
LEE: Montañistas perdidos en el Huascarán: cómo perdieron contacto y el drama de la familia en medio de la búsqueda
De acuerdo al Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió a las 9:40 de la mañana y alcanzó una intensidad de grado II-III.
REPORTE SÍSMICO:— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 18, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0466
Fecha y Hora Local: 18/07/2026,09:40:54
Magnitud: 3.5
Profundidad: 51 km
Latitud: -17.27
Longitud: -71.83
Intensidad: II-III Punta de Bombón
Referencia: 12 km al S de Punta de Bombón, Islay - Arequipahttps://t.co/s61nIJ9ySR
En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.
Zona sísmica activa
Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.
Mochila de emergencia ante sismo
De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.
MÁS: Pelícanos invaden terminal pesquero de Trujillo en búsqueda de alimento
También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.
VIDEO RECOMENDADO
- Tacna: menor de 16 años desaparece tras ser acosada y golpeada por sujeto en la calle
- Sismo de magnitud 4.0 se registró en Huancavelica
- Tragedia en nevado Huascarán: avalancha deja un porteador fallecido y dos montañistas heridos
- Chimbote: Entregan juegos infantiles y minigimnasios hechos con armas de fuego fundidas
- Búsqueda en el Huascarán: hallan carpas y pertenencias tres montañistas tras 48 horas de su desaparición
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.