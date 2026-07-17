El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un nuevo temblor en Perú de magnitud 4.0 en el departamento de Huancavelica a las 4:16 a.m. de este viernes 17 de julio.

El Centro Sismológico Nacional situó el epicentro del último temblor a 29 kilómetros al noreste de Castrovirreyna. El foco sísmico presentó una profundidad de 95 kilómetros, lo cual lo categoriza técnicamente como un sismo superficial. Las coordenadas precisadas por los especialistas del organismo estatal fueron de -13.09 grados de latitud y -75.14 grados de longitud.

A nivel mundial, el Perú es uno de los países de mayor potencial sísmico debido a que forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, región donde la tierra libera más del 85% de la energía acumulada en su interior debido a los procesos de convección del manto.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0460

Fecha y Hora Local: 17/07/2026,04:16:31

Magnitud: 4.0

Profundidad: 95 km

Latitud: -13.09

Longitud: -75.14

Referencia: 29 km al NE de Castrovirreyna, Castrovirreyna - Huancavelicahttps://t.co/YvacYdq2W2 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 17, 2026

Mochila de emergencia ante sismos

La mochila debe contener también artículos que servirán para la atención de alguna emergencia como cuerdas para una buena inmovilización y mantas para cuidar los cambios térmicos que sufran los bebés.

Asimismo, toallas higiénicas, bolsas plásticas de basura se pueden usar también en caso falten gasas y de improvisadas sábanas (previo llenado con periódicos) para luchar contra el frío, respectivamente.

Alimentos no perecibles, caramelos, galletas y botellas de agua también deben ser parte del equipo. Una persona puede sobrevivir una semana solo con agua.