Sismo en Huancavelica. (Foto: IGP)
Sismo en Huancavelica. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un nuevo temblor en Perú de magnitud 4.0 en el departamento de Huancavelica a las 4:16 a.m. de este viernes 17 de julio.

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