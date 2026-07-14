El temblor en Cusco se registró durante la madrugada del 14 de julio. (IGP)
El temblor en Cusco se registró durante la madrugada del 14 de julio. (IGP)
Por Redacción EC

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 5.4 en Cusco la madrugada del 14 de julio, con una alerta que fue emitida a las 03:21 horas para la localidad de Espinar.

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