El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 5.4 en Cusco la madrugada del 14 de julio, con una alerta que fue emitida a las 03:21 horas para la localidad de Espinar.

El epicentro se localizó a 17 kilómetros al norte de Huayhuahuasi con una profundidad de 143 kilómetros. El reporte oficial registró coordenadas de -14.53 de latitud y -71.59 de longitud.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0439

Fecha y Hora Local: 14/07/2026,03:21:03

Magnitud: 5.4

Profundidad: 143 km

Latitud: -14.53

Longitud: -71.59

Intensidad: III-IV Huayhuahuasi

Referencia: 17 km al N de Huayhuahuasi, Espinar - Cuscohttps://t.co/kHWRt2b1Ij — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 14, 2026

La intensidad alcanzó los niveles III y IV en la escala de Mercalli en Huayhuahuasi. Este grado implica percepción ciudadana sin daños estructurales reportados por Defensa Civil hasta el momento.

El monitoreo en Cusco permite conocer un episodio nuevo de temblores en el Perú por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. La interacción tectónica genera una actividad sísmica constante que requiere vigilancia técnica permanente.

Monitoreo de actividad sísmica en Cusco e Ica

Horas antes, un sismo de magnitud 3.7 sacudió la región Ica la noche del 13 de julio. El IGP situó el epicentro a 87 kilómetros al suroeste a las 21:55 horas. El evento activó protocolos de seguridad en la costa central tras percibirse una leve vibración superficial.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0437

Fecha y Hora Local: 13/07/2026,21:55:03

Magnitud: 3.7

Profundidad: 38 km

Latitud: -14.48

Longitud: -76.41

Intensidad: II-III Ica

Referencia: 87 km al SO de Ica, Ica - Icahttps://t.co/F7bcENnaa9 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 14, 2026

El movimiento en Ica tuvo 38 kilómetros de profundidad e intensidad II-III en la escala de Mercalli. El reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0437 fijó coordenadas de -14.48 de latitud y -76.41 de longitud. Esta actividad evidencia la liberación de energía recurrente en el litoral peruano frente al Pacífico.

El IGP recordó que los sismos son impredecibles e instó a usar fuentes oficiales de comunicación. La prevención con mochilas de emergencia y planes de evacuación es vital para la seguridad ciudadana. La institución permanece como el único organismo encargado de difundir información sísmica en el país.

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