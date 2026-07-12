Sismo de magnitud 4.0 se sintió esta noche en Contamana, Ucayali - Loreto. (Foto: IGP)
Sismo de magnitud 4.0 se sintió esta noche en Contamana, Ucayali - Loreto. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 4.0 se registró en la noche de este domingo 12 de julio en la región Ucayali, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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