Un sismo de magnitud 4.0 se registró en la noche de este domingo 12 de julio en la región Ucayali, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
De acuerdo con el reporte de esa entidad, el temblor ocurrió a las 8:50 p.m. y su epicentro se localizó a 52 kilómetros al sureste de Contamana, Ucayali - Loreto.
El organismo indicó además que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 152 kilómetros, por lo que pudo ser percibido de manera leve por la población.
El Perú es parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por una alta actividad sísmica que expone al país a movimientos telúricos de distintas magnitudes. Ante esto, el Instituto de Defensa Civil (Indeci) recomienda las siguientes medidas preventivas organizadas en tres etapas;
Identificar y asegurar aquellos elementos decorativos fijados en paredes o techos que puedan desprenderse y causar lesiones, tales como cuadros, espejos y lámparas.
Participar de manera activa en los simulacros organizados por el Estado con el objetivo de reconocer con precisión las rutas de salida y las zonas de seguridad interna y externa.
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Armar una mochila de emergencia básica que incluya agua embotellada, alimentos no perecibles, prendas de abrigo, linterna, radio a pilas, silbato y un botiquín de primeros auxilios. Este equipaje debe estar al alcance y de fácil acceso a la salida.
Mantener la calma para facilitar el desplazamiento ordenado y asistir a las personas que requieran apoyo. Evitar el uso de ascensores en edificios multifamiliares u oficinas bajo cualquier circunstancia.
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Alejarse de los componentes de vidrio o ventanas y ubicarse en las áreas seguras previamente determinadas en la estructura.
En caso de encontrarse en la vía pública, buscar espacios abiertos alejados de edificaciones, postes de alumbrado, árboles y tendido de cables eléctricos.
Verificar las condiciones estructurales antes de reingresar. De ser viable, interrumpir los flujos de los servicios de electricidad, agua y gas natural para mitigar riesgos de cortocircuitos, inundaciones o deflagraciones.