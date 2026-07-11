El siniestro ocurrió alrededor de las 5:30 a. m. en el sentido de sur a norte | Foto: Latina Noticias (Captura)
El siniestro ocurrió alrededor de las 5:30 a. m. en el sentido de sur a norte | Foto: Latina Noticias (Captura)
Por Redacción EC

Una pareja resultó herida esta mañana tras el despiste y choque de su auto contra un guardavía de la Vía Expresa, en sentido sur a norte, a la altura de la estación Canadá del Metropolitano, en el límite de La Victoria y Jesús María.

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