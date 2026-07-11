Una pareja resultó herida esta mañana tras el despiste y choque de su auto contra un guardavía de la Vía Expresa, en sentido sur a norte, a la altura de la estación Canadá del Metropolitano, en el límite de La Victoria y Jesús María.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:30 a. m. de este 11 de julio y, de acuerdo con las investigaciones preliminares de la Policía Nacional, se presume que el conductor se quedó dormido mientras manejaba, perdiendo el control de la unidad.

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Debido a la fuerza del impacto, el vehículo terminó destruido, con a parte del techo retirada. Sus ocupantes, un hombre y una mujer de entre 30 y 35 años de edad, quedaron atrapados entre los fierros de la estructura.

Personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) y de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para ejecutar labores de auxilio, mismas que demandaron el uso de equipos especializados durante 35 minutos.

Parte del techo del vehículo fue retirado para salvar a la pareja | Foto: Latina Noticias (Captura)

El jefe de Operaciones de los Bomberos, Miguel Gallegos, explicó que el rescate se complicó por la posición de las víctimas, detallando que la mujer fue encontrada en posición fetal en el asiento posterior, con parte de la estructura del auto sobre su cuerpo.

“El muchacho estaba con el espaldar hacia atrás. Pero tenía el brazo atrapado porque estaba hacia atrás. Ha tenido varios cortes, no de necesidad mortal. Levantamos la estructura y pudimos sacar el brazo”, dijo.

Tres policías de la comisaría del Rímac fueron detenidos por integrar una banda criminal que secuestró y extorsionó a un hombre exigiendo 40 mil soles. La víctima pagó solo 4200 soles antes de que la policía frustraría la retención. Los efectivos, incluidos un suboficial de segunda, fueron capturados el 30 de junio y serán denunciados por la fiscalía por extorsión y banda criminal.

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Tras ser rescatados con vida, los dos heridos fueron trasladados en ambulancias hacia el Hospital Casimiro Ulloa para recibir la atención médica correspondiente por las lesiones sufridas.

El siniestro vial generó una alta congestión vehicular para las unidades que se desplazan desde Chorrillos con dirección al norte, ya que el automóvil permaneció en la pista durante las labores de emergencia y solo un carril estaba habilitado.

Partes del auto quedaron esparcidas en la vía tras el accidente, que no dejó víctimas mortales. | Foto: Latina Noticias (Captura)

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