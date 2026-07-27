Un hombre fue hallado sin vida durante la noche del domingo 26 de julio en la vía expresa Línea Amarilla, cerca del límite entre el Cercado de Lima y el distrito de Carmen de la Legua. La víctima permanece en calidad de NN.

Las primeras diligencias apuntan a un posible accidente de tránsito con consecuencias fatales, aunque las autoridades continúan recopilando evidencias para esclarecer lo ocurrido.

Un hombre muere también atropellado en la vía Linea Amarilla-Callao. Fotos: César.grados@photo.gec

El cuerpo fue encontrado tendido sobre la pista en el sentido hacia la avenida Universitaria. De acuerdo con la información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), el caso es investigado como un presunto atropello con fuga del conductor involucrado.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha podido ser establecida, por lo que las diligencias también buscan reunir información que permita identificar al fallecido y reconstruir sus últimas horas.

Escena permaneció bajo resguardo durante varias horas

Aunque el hallazgo se produjo la noche del domingo, el cadáver permaneció en la vía hasta la madrugada mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Un patrullero de la comisaría de Mirones Bajo resguardó la escena, mientras peritos de Criminalística y el fiscal de turno efectuaban las investigaciones y el levantamiento de evidencias para determinar las circunstancias del hecho.

Un hombre muere también atropellado en la vía Linea Amarilla-Callao. Fotos: César.grados@photo.gec

Los investigadores trabajan para establecer cómo ocurrió el presunto atropello y determinar las responsabilidades del caso. Asimismo, se espera que las pericias permitan identificar a la víctima y obtener pistas que conduzcan al conductor que habría escapado tras el accidente.

Finalmente, como medida preventiva, una unidad de auxilio vial de la Línea Amarilla se ubicó al inicio de la bajada para advertir a los conductores y desviar el tránsito en dirección a la avenida Universitaria.

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