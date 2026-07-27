Un hombre muere también atropellado en la vía Linea Amarilla-Callao. Fotos: César.grados@photo.gec
Un hombre muere también atropellado en la vía Linea Amarilla-Callao. Fotos: César.grados@photo.gec
Por Redacción EC

Un hombre fue hallado sin vida durante la noche del domingo 26 de julio en la vía expresa Línea Amarilla, cerca del límite entre el Cercado de Lima y el distrito de Carmen de la Legua. La víctima permanece en calidad de NN.

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