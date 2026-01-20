El tránsito vehicular en la vía expresa Línea Amarilla fue cerrado la mañana de este martes en el sentido hacia el Callao, luego de la volcadura de un camión ocurrida antes del puente Tres de Mayo. Así lo informó la concesionaria Lima Expresa a través de sus canales oficiales en redes sociales.
Según el reporte, el accidente obligó al cierre de la oreja de Huánuco con dirección al Callao, a fin de permitir el desplazamiento de las unidades de auxilio vial y atender la emergencia en la zona. El camión involucrado transportaba aceite comestible, el cual se derramó sobre la calzada tras el siniestro, generando una superficie resbalosa y un riesgo potencial para los conductores que circulan por este tramo.
Ante esta situación, personal de Lima Expresa inició de inmediato las labores de control y limpieza, esparciendo arena sobre la vía para contener el derrame y reducir el peligro de nuevos accidentes. Estas acciones buscan restablecer las condiciones mínimas de seguridad vial antes de reabrir el tránsito vehicular.
La concesionaria exhortó a los usuarios de la vía a respetar las indicaciones del personal desplegado en el lugar, circular con precaución y, de ser posible, utilizar rutas alternas mientras continúan los trabajos de atención y limpieza en la zona afectada.
Lima Expresa precisó que el cierre se mantendrá hasta que se culminen todas las labores necesarias y se garantice la seguridad de los conductores que transitan por la Línea Amarilla en dirección al Callao.
Número de emergencias
Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.
También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.
