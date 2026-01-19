Una mujer fue hallada sin vida el jueves 15 de enero al interior de un colchón abandonado en la intersección de las avenidas Naranjal y Pacasmayo, en el distrito de San Martín de Porres. La Policía Nacional identificó a la víctima como Jennifer Lisbeth, ciudadana ecuatoriana y madre de cuatro hijos, cuyo caso viene siendo investigado por las autoridades.

La identificación se logró gracias a un tatuaje en uno de sus brazos, una corona con el nombre “Ariel”, lo que permitió ubicar a su pareja. El hombre confirmó que el tatuaje llevaba su nombre y reconoció a la víctima como su conviviente. Según relató, Jennifer Lisbeth viajó al Perú el pasado 11 de enero tras comunicarle que había conseguido una oportunidad laboral.

Identifican por tatuaje a mujer hallada sin vida dentro de un colchón en SMP. (Foto: Captura de YT/BDP)

De acuerdo con su testimonio, la mujer partió desde Guayas, en Ecuador, hacia Tumbes, y luego abordó un vuelo con destino a Lima. “No me dijo nada más. Solo que iba a trabajar allá porque le salió un empleo. Le dije que se cuide y luego perdí contacto” , declaró al programa Buenos Días Perú. El registro del vuelo desde Tumbes al aeropuerto Jorge Chávez consignaba únicamente un pasaje de ida, sin retorno programado.

La pareja señaló que se enteró del hallazgo a través de las noticias y recordó que ambos compartían tatuajes con sus nombres. Indicó además que viajará a Lima para apoyar en las diligencias policiales y realizar los trámites necesarios para recuperar los restos de su conviviente.

En el marco de las investigaciones, la Policía Nacional detuvo al mototaxista Darwin Cruz Vásquez (43) por su presunta participación en el traslado del cuerpo. El sujeto confesó que fue contratado por tres extranjeros —identificados como Alex, Dark y Adriana— para transportar el colchón a cambio de S/30, aunque afirmó haber recibido solo S/10. Según su versión, desconocía que el colchón contenía un cadáver y creyó que se trataba de un objeto destinado a un basural en la zona de Huandoy.

No obstante, tras conocer del crimen, el mototaxista borró la placa de su vehículo por temor, acción que permitió a la Policía rastrear la unidad y ubicarlo en el distrito de Los Olivos. La PNP informó que los tres extranjeros habrían participado directamente en el asesinato y se encontrarían en fuga, por lo que se activaron coordinaciones en las fronteras de Tumbes y Tacna.

