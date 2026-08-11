Una mujer sufrió graves quemaduras tras ser presuntamente atacada por su pareja en Iquitos, región Loreto. De acuerdo con la información difundida por TV Perú Noticias, el hecho ocurrió luego de que el hombre habría rociado combustible sobre la víctima y posteriormente le prendiera fuego. La mujer tuvo que ser trasladada de emergencia para recibir atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

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La madre de la víctima relató que su hija fue atacada por su pareja y que el combustible habría sido utilizado para provocar el incendio. El caso es investigado como un presunto intento de feminicidio, mientras la familia permanece pendiente de la evolución de la mujer, quien resultó con importantes quemaduras en diferentes partes del cuerpo.

Tras el ataque, la víctima fue auxiliada y trasladada a un establecimiento de salud. Su estado generó preocupación entre sus familiares, quienes solicitaron que el caso no quede impune y que las autoridades determinen qué ocurrió y quiénes serían los responsables de la agresión.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Maynas (Tercer Despacho) inició investigación preliminar contra Nilo Yumbo, por la presunta comisión del delito de tentativa de feminicidio, en agravio de su… pic.twitter.com/6CaSMcNjxI — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 11, 2026

La denuncia se suma a los casos de violencia contra la mujer que continúan registrándose en el país. La familia de la afectada pidió que se aceleren las investigaciones y que se adopten las medidas correspondientes contra el presunto agresor, mientras se recaban las pruebas necesarias para esclarecer el hecho.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias exactas del ataque y establecer las responsabilidades penales que correspondan. Por ahora, la investigación continúa y la principal preocupación de los familiares es la recuperación de la mujer, quien permanece bajo atención médica debido a la gravedad de las quemaduras.