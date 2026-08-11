Por Redacción EC

Una mujer sufrió graves quemaduras tras ser presuntamente atacada por su pareja en Iquitos, región Loreto. De acuerdo con la información difundida por TV Perú Noticias, el hecho ocurrió luego de que el hombre habría rociado combustible sobre la víctima y posteriormente le prendiera fuego. La mujer tuvo que ser trasladada de emergencia para recibir atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

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