Cajeros automáticos quedaron destruidos tras detonación en grifo de Ica. Foto: captura 24 horas
Cajeros automáticos quedaron destruidos tras detonación en grifo de Ica. Foto: captura 24 horas
Por Redacción EC

La delincuencia sigue generando terror en el Perú. Esta vez, malhechores detonaron explosivos en dos cajeros automáticos instalados en un grifo de Ica. Esta modalidad es utilizada para robar el dinero que se encuentra en el interior de las máquinas. La Policía Nacional del Perú (PNP) llegó al lugar, pero no logró dar con el paradero de los criminales.

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