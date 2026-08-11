La delincuencia sigue generando terror en el Perú. Esta vez, malhechores detonaron explosivos en dos cajeros automáticos instalados en un grifo de Ica. Esta modalidad es utilizada para robar el dinero que se encuentra en el interior de las máquinas. La Policía Nacional del Perú (PNP) llegó al lugar, pero no logró dar con el paradero de los criminales.

El hecho se reportó la madrugada de este lunes 10 de agosto en el establecimiento ubicado en la cuarta cuadra de la avenida Fernando León de Vivero, más conocida como la Panamericana Sur. Según testigos, dos sujetos bajaron de una camioneta blanca y colocaron los artefactos explosivos.

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La detonación destruyó los cajeros automáticos y parte de la infraestructura del grifo, dejando vidrios, macetas y otros equipos rotos en el piso.

Las cámaras de seguridad serán clave para identificar a los delincuentes y determinar con exactitud si se llevaron dinero . Los vecinos piden mayor resguardo en la zona, pues temen que los hampones regresen para intentar cometer otro robo.

Hasta el momento, la información es escasa y durante las investigaciones de los uniformados se obtendrán mayores detalles.

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