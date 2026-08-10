Personas buscan entre los escombros de una edificación colapsada tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Cali, Colombia. (EFE/ Ernesto Guzmán Jr).
Personas buscan entre los escombros de una edificación colapsada tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Cali, Colombia. (EFE/ Ernesto Guzmán Jr).
Por Redacción EC

Un terremoto de magnitud 7.4 registrado este lunes 10 de agosto en Colombia volvió a despertar las alarmas y la preocupación ante la posibilidad de un fuerte movimiento telúrico en Perú que podría ocasionar graves daños. Al respecto, el presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, descartó que nuestro país sea el siguiente en experimentar un evento de similares características y aclaró que la ocurrencia de estos fenómenos no puede predecirse.

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