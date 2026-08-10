Un terremoto de magnitud 7.4 registrado este lunes 10 de agosto en Colombia volvió a despertar las alarmas y la preocupación ante la posibilidad de un fuerte movimiento telúrico en Perú que podría ocasionar graves daños. Al respecto, el presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, descartó que nuestro país sea el siguiente en experimentar un evento de similares características y aclaró que la ocurrencia de estos fenómenos no puede predecirse.

“Dicen: bueno, ocurrió en Venezuela, ahora en Colombia, el siguiente podría ser Perú. Sabemos científicamente que eso no sucede así ”, afirmó.

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En ese sentido, recordó que Colombia, Venezuela, México, Japón y Perú forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico , franja donde se concentra cerca del 90 % de los terremotos del mundo y el 75 % de los volcanes activos. Por ello, recalcó que estos fenómenos responden a las condiciones geológicas y no siguen una secuencia entre países.

“Entonces eso nos dice que, si somos parte de eso, no estamos libres de que en algún momento se produzca un evento sísmico”, afirmó.

En comunicación con 24 Horas, el especialista hizo hincapié en la prevención y señaló que las consecuencias dependerán de factores como las características del terreno y la calidad de las edificaciones.

“No importa dónde ocurra el sismo o a qué profundidad; si no construimos en zonas adecuadas, sobre suelos adecuados, siempre vamos a tener la posibilidad de colapso de estructuras y el daño de las personas ”, subrayó.

¿Cómo prepararse?

Este viernes 14 de agosto se llevará a cabo el II Simulacro Nacional Multipeligro a las 3:00 p.m., con el objetivo de fortalecer la preparación y capacidad de respuesta ante emergencias y desastres. La jornada busca conmemorar el terremoto de magnitud 7.9 que afectó Pisco en 2007.

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