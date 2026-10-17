El terremoto de magnitud 7,5 que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre dejó graves consecuencias en distintas regiones del país, con miles de viviendas afectadas, estructuras destruidas y cientos de réplicas que mantienen en alerta a las autoridades. En medio de las labores de emergencia, el Gobierno confirmó la primera víctima mortal vinculada al desastre, mientras continúan las acciones para atender a las familias que perdieron sus hogares y garantizar asistencia médica a los heridos. La tragedia puso en evidencia la fuerza del movimiento sísmico y los desafíos que enfrenta la población durante la recuperación. A continuación, te contamos qué se sabe sobre la persona que perdió la vida, cómo ocurrió el accidente y cuáles son las principales consecuencias del terremoto en territorio panameño.

¿QUIÉN FUE LA ÚNICA VÍCTIMA MORTAL DEL TERREMOTO EN PANAMÁ?

La primera víctima mortal confirmada por las autoridades panameñas fue Lina Barría, una mujer de 68 años que vivía en Macaracas, localidad ubicada en la provincia de Los Santos. Su fallecimiento estuvo relacionado con el derrumbe parcial de su vivienda durante el terremoto ocurrido el 9 de octubre.

Según los reportes oficiales, la mujer sufrió lesiones cuando una parte de la estructura de su casa cayó sobre ella a causa de las fuertes vibraciones. Aunque la emergencia movilizó a los equipos de respuesta, las heridas que sufrió terminaron provocando su muerte.

Otros integrantes de su familia también resultaron afectados por el colapso y tuvieron que ser trasladados a centros hospitalarios. De acuerdo con la información disponible, los familiares permanecían internados mientras recibían atención médica especializada.

¿QUÉ PROVOCÓ EL TERREMOTO Y POR QUÉ CAUSÓ TANTOS DAÑOS?

El doctor en Ingeniería Estructural Sísmica Ramón Vargas explicó que el movimiento se originó por una falla geológica ubicada en la región de Azuero, perteneciente a un sistema de desplazamiento lateral. La ruptura liberó una gran cantidad de energía y generó fuertes vibraciones.

El especialista señaló que el terremoto se produjo a poca profundidad. “Esa fractura se inicia a una profundidad de 12 kilómetros de la superficie”, indicó, al explicar que esta característica intensificó los efectos en las zonas próximas al epicentro.

Los daños alcanzaron Herrera, Los Santos, Veraguas, Coclé y la comarca Ngäbe-Buglé. Los informes preliminares registraron más de 300 réplicas, afectaciones en 5.821 viviendas y el colapso total de más de 1.000 inmuebles. También se reportaron daños en 42 instituciones hospitalarias.

¿QUÉ MEDIDAS TOMÓ EL GOBIERNO PARA ATENDER A LOS DAMNIFICADOS?

El Gobierno panameño inició la fase de recuperación y distribuyó más de 321.000 libras de suministros por vía aérea, además de 321 toneladas de asistencia. Asimismo, habilitó 46 albergues para las personas que perdieron sus hogares.

Pese a estas medidas, habitantes de las zonas afectadas pidieron acelerar la entrega de recursos y la reconstrucción. Las autoridades sanitarias evalúan instalar carpas para ampliar la atención médica. El internista Cristián Marignón advirtió sobre las dificultades para recibir a más pacientes: “¿Dónde los metemos?”.

Por su parte, Venezuela, Estados Unidos y Costa Rica expresaron su solidaridad con Panamá y respaldaron las acciones de respuesta ante la emergencia, según informa la plataforma Telesur.

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