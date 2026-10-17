¿Qué se sabe del único muerto que dejó el terremoto en Panamá de 7,5? | Foto: EFE
¿Qué se sabe del único muerto que dejó el terremoto en Panamá de 7,5? | Foto: EFE
Por José Templo

El terremoto de magnitud 7,5 que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre dejó graves consecuencias en distintas regiones del país, con miles de viviendas afectadas, estructuras destruidas y cientos de réplicas que mantienen en alerta a las autoridades. En medio de las labores de emergencia, el Gobierno confirmó la primera víctima mortal vinculada al desastre, mientras continúan las acciones para atender a las familias que perdieron sus hogares y garantizar asistencia médica a los heridos. La tragedia puso en evidencia la fuerza del movimiento sísmico y los desafíos que enfrenta la población durante la recuperación. A continuación, te contamos qué se sabe sobre la persona que perdió la vida, cómo ocurrió el accidente y cuáles son las principales consecuencias del terremoto en territorio panameño.

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