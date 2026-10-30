Por Manuel Gomez

En Perú, la constante actividad sísmica hace que muchas viviendas, establecimientos y monumentos sean vulnerables ante un posible terremoto, ya sea por su antigüedad, falta de mantenimiento o construcción sin criterios técnicos. Así, en medio del fuerte sismo registrado en Panamá y de las constantes réplicas reportadas en los últimos días, muchas personas han expresado su preocupación por las posibles consecuencias que este evento podría generar en la región. Ante este preocupante escenario, especialistas han analizado el riesgo de que un gran movimiento telúrico frente a las costas pueda desencadenar un tsunami y poner en peligro a miles de familias peruanas. Esta situación también ha generado interrogantes sobre qué tan preparada está la población para afrontar un desastre natural de esta magnitud. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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