Es bien sabido que todo trabajador formal puede verse imposibilitado de asistir a sus centros de labores por graves motivos de salud, por lo que, en esa ocasión, está obligado de justificar su inasistencia a través de un documento esencial: el descanso médico que es emitido por un profesional autorizado. De esta manera, este importante beneficio servirá como respaldo para asegurar su estabilidad en el trabajo mientras se recupera. Sin embargo, pese a esta condición laboral, el trabajador puede verse perjudicado si incumple determinadas obligaciones o restricciones, e incluso llegar a ser despedido. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ OBLIGACIONES DEBE CUMPLIR EL TRABAJADOR CON DESCANSO MÉDICO PARA EVITAR SER DESPEDIDO?

Un caso laboral ha llamado la atención luego de que, mediante la Casación Laboral n.º 29164-2024 Junín, la Corte Suprema respaldara el despido de un trabajador que incumplió sus obligaciones mientras se encontraba de descanso médico. Según el caso, el empleado consumió bebidas alcohólicas en un centro de esparcimiento nocturno durante el periodo de reposo. Tras evaluar los hechos, la justicia peruana determinó que el trabajador cometió una falta grave al incumplir las indicaciones médicas de permanecer en reposo y utilizar un bastón para desplazarse, conducta que justificó la decisión de poner fin a su vínculo laboral.

Por su parte, el abogado del área laboral del estudio Pérez-Llorca, Miranda & Amado, Enrique Arias, aclaró que los recientes fallos judiciales no buscan reducir la protección de la salud de los trabajadores, sino evitar el uso indebido del descanso médico. Es decir, los empleados que reciben una licencia por motivos de salud no solo están exonerados de acudir a sus centros de trabajo, sino que también deben seguir las indicaciones de su médico tratante para garantizar su recuperación. “Cuando un colaborador se encuentra con descanso médico debe seguir las indicaciones de su médico tratante para lograr su plena recuperación”, explicó, conforme comparte Infobae.

¿POR QUÉ LOS EMPLEADOS PUEDEN PERDER SU SUELDO SI NO REALIZAN CORRECTAMENTE SU DESCANSO MÉDICO?

El descanso médico, un documento esencial que respalda al trabajador mientras enfrenta un problema de salud, suele ser emitido tanto en digital como en físico por el Seguro Social de Salud (EsSalud). Es así que, este certificado debe contener información importante como el diagnóstico clínico conforme al código CIE-10, la cantidad de días de descanso sugeridos, la fecha en que fue emitido y la firma del médico responsable del tratamiento. Cuando se tenga esta certificación, el empleado obligatoriamente debe proporcionárselo al área de Recursos Humanos o, en su defecto, a un personas que se encarga de recepcionar máximo en 48 horas.

Sin embargo, en algunas ocasiones no asegura que la remuneración llegue integra, ya que, según la norma, indica que durante los 20 días de descanso, el encargado de pagar al trabajador es la empresa. Aunque, si el descanso médico supera los 21 días, EsSalud será el responsable del pago del salario, con la condición de que se realice una adecuada solicitud. Por su parte, el country manager de Buk Perú, Sebastián Ausin, explicó que, por lo general, los trabajadores creen que recibirán todos sus haberes en sus cuentas bancarias, pero no siempre ocurre, ya que pueden presentarse fallas durante el proceso, lo que pone en riesgo su dinero.

De esta manera, el especialista instó a la población a que estén al pendiente del trámite en el seguro de salud para evitar futuros inconvenientes o retrasos en pagos. “Si el trámite ante EsSalud no se realiza adecuadamente, pueden quedarse sin ingreso”, dijo para Infobae. Por último, si el empleado ve que sus derechos fueron vulnerados, es decir, que la empresa o EsSalud no reciben su descanso médico como establece la normativa, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) sugiere adjuntar una copa de dicho documento y acercarse a sus oficinas para presentar un reclamo o someterse a una revisión médica complementaria dentro de la misma institución.

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