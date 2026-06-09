Por Piero Espíritu

No hace falta ir a una clínica ni tener alguna enfermedad. Basta con abrir TikTok, buscar una cuenta, escribir por WhatsApp y hacer un depósito. En cuestión de minutos, cualquier persona puede obtener un descanso médico, una receta y una boleta de atención de una institución de salud reconocida. Todo es falso e ilegal. Y sucede con absoluta impunidad en redes sociales.

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Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.