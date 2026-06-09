Así operan personas sin escrúpulos que se esconden detrás de cuentas anónimas y solicitan dinero a cambio de descansos médicos con presuntas firmas y sellos adulterados.

El mercado abierto en redes sociales

Ingresamos a TikTok y la primera cuenta que encontramos presentaba el perfil de un doctor caricaturizado. Sus videos exhiben conversaciones con supuestos clientes satisfechos que ya recibieron sus certificados, una estrategia pensada para generar confianza. El número de contacto aparecía directamente en el perfil.

Al escribirle por WhatsApp, la oferta fue inmediata: un certificado privado a S/ 45 y uno de EsSalud a S/ 55. “Los de EsSalud valen más porque es más complejo”, explicó el estafador. Le indicamos que necesitábamos dos días de descanso. Sin hacer ninguna pregunta médica, eligió el diagnóstico de gastroenteritis aguda. Luego nos preguntó por nuestra ubicación para ofrecernos entre la Clínica Internacional y Clínica La Luz, las más cercanas. Incluso consultó si éramos alérgicos a algún medicamento.

El pago se realizó mediante Yape a nombre de Aldo Ylizarbe Rosales, de 29 años, natural de Junín. Consultamos la plataforma de Osiptel ingresando su número de DNI y descubrimos que los cinco primeros dígitos visibles —únicos que la plataforma revela— coincidían con los del número de Yape que nos proporcionaron para el depósito.

A los pocos minutos llegaron documentos de descanso médico, receta médica y boleta de atención, todos con el supuesto sello, firma y nombre del Dr. Percy Pérez Urrutia, médico que efectivamente trabaja en la Clínica Internacional.

Estos son los documentos que entregó el estafador con logos de la Clínica Internacional y con sellos y firmas del Dr. Walter Calderón. Todo falso. Foto: El Comercio.

La Clínica Internacional informó que tanto los comprobantes de pago como la receta y el descanso médico que nos brindaron “son falsos y no corresponden a los formatos institucionales oficiales”, y que su sistema no registra ninguna atención para la persona mencionada en las fechas indicadas. Respecto al Dr. Pérez, la clínica señaló que el médico no prestó servicios en la institución el día 21 de mayo.

A través de la misma carta, el Dr. Pérez manifestó “formalmente que no emitió dichos registros” y que desconoce el sello y la firma consignados en los documentos.

Nos comunicamos al número del Yape mediante el cual realizamos el depósito y preguntamos por Aldo Ylizarbe. Nos respondieron que se encontraba en provincia y que había tenido inconvenientes con su Yape. Quedó en concedernos una entrevista, pero a los pocos minutos su cuenta de WhatsApp fue eliminada y la cuenta de TikTok dejó de estar disponible.

La cuenta de TikToK nos pidió depositar S/45 a la cuenta de Yape de Aldo Ylizarbe. Foto: El Comercio

El segundo estafador: EsSalud como escudo

La cuenta Gran Descanso opera con la misma lógica. Sube videos de conversaciones con supuestos clientes satisfechos y coloca su número de WhatsApp en el perfil. Esta vez elegimos un certificado de EsSalud. Depositamos S/ 50 por Yape a nombre de Víctor Yesquén Ruiz, natural de Lambayeque. Consultamos en la página de Osiptel con su número de DNI y comprobamos que los cinco primeros dígitos del número registrado a su nombre coincidían con los del Yape al que realizamos el pago.

Tres días después llegó el documento en el que nos atribuyeron malestar general. El certificado consigna el sello de EsSalud junto a la firma y nombre del Dr. Walter Calderón Gerstein, cuyo servicio, según el documento, fue el de medicina general. Al verificar su validez en la plataforma oficial de EsSalud, el certificado no tenía registro alguno.

El descanso médico falso tenía los sellos de EsSalud y tenía el nombre del Dr. Walter Calderón. Foto: El Comercio

Contactamos al Dr. Calderón quien declaró que el certificado era falso, también que no conoce a Víctor Yesquén y precisó que hay datos que no son correctos respecto a la función que ejerce.

“No atiendo en Lima desde hace más de 20 años. Solo trabajo en Huancayo, atiendo medicina interna, no medicina general. Yo me atiendo en el Pablo Bermúdez como paciente, pero no trabajo ahí. Mi sello no dice EsSalud. Lo han creado. Dice ‘MC Walter’, que significa médico cirujano, y yo soy médico internista”, indicó.

El doctor nos mostró una carta de 2022 en la que pone en conocimiento al Hospital Uldarico Roca Fernánciez de Villa El Salvador, que están circulando descansos médicos falsos a su nombre. Asimismo, informó que ha enviado una carta al Policlínico Pablo Bermudez denunciando el presente hecho.

Este medio intentó comunicarse con Víctor Yesquén Ruiz, quien presenta múltiples números telefónicos registrados a su nombre, pero no obtuvimos respuesta.

Días después de la compra, la cuenta Gran Descanso colocó en su perfil que emitía certificados médicos por S/ 30 y S/ 40 por día de descanso.

La cuenta nos pidió un depósito al Yape de Víctor Quesquén. Foto: El Comercio.

Denuncia que habría realizado el Dr. Walter Calderón en 2022 sobre la falsificación de descansos médicos.

El delito que te puede costar el empleo

El abogado laboralista Germán Lora advirtió que las consecuencias para quien presenta un descanso médico fraudulento puede ser el despido de la institución en la que trabaja.

“Si lo lleva a sabiendas que son documentos que no son verdaderos y los lleva a su empleador para justificar su inasistencia, entonces estaría cometiendo una falta grave. Es muy común que un empleador despida a un trabajador porque le traiga un certificado médico falso. Así sea el primero que lleva. En el Estado debe ser exactamente igual”, sostuvo.

Por su parte, el abogado Jorge Zúñiga, manifestó que el delito de falsificación de documentos que conlleva una pena de entre 2 y 10 años, y que el uso de redes sociales en la operación abre la puerta a un cargo adicional. El especialista advirtió también que, de tratarse de una estructura medianamente organizada para captar clientes y conseguir los sellos, la calificación penal podría escalar de forma significativa.

“El caso podría también arribar al delito de suplantación de identidad, con penas de 3 a 5 años. Y fácilmente podríamos hablar de una organización criminal, un delito que conlleva penas de 8 a 15 años. También podría alcanzar a quienes estarían utilizando este tipo de certificados médicos”, explicó.

Aldo Ylizarbe (izquierda) y Víctor Yesquén (derecha). Depositamos el dinero a cuentas de Yape que estaban a sus nombres.

Una red de falsificación a escala

El alcance del problema va más allá de estos casos. También identificamos que estas redes falsifican certificados de clínicas como Sanna, Villa Salud, La Luz, San Juan Bautista y Jesús del Norte, además de hospitales como el de Santa Rosa. El negocio no se limita a los descansos médicos: las mismas cuentas ofrecen pruebas de embarazo falsas con membrete de Multilab.

Lo que esta investigación revela es una cadena de documentos fraudulentos y la ausencia de controles que permite a redes delictivas operar abiertamente en plataformas con millones de usuarios, usando el nombre de médicos reales y la identidad de instituciones de salud pública para lucrar con la vulnerabilidad de trabajadores que buscan un día libre. Mientras las cuentas siguen activas, los médicos suplantados pagan el costo reputacional de una estafa que nadie les avisó que existía.