Ráfaga de disparos contra Armonía 10: policías repelieron ataque y protegieron a los músicos. Foto: Captura de imagen/Panamericana TV
Ráfaga de disparos contra Armonía 10: policías repelieron ataque y protegieron a los músicos. Foto: Captura de imagen/Panamericana TV
Por Redacción EC

Un violento ataque armado sacudió la noche de ayer, domingo 9 de agosto, a la reconocida orquesta de cumbia Armonía 10 en Manchay, distrito de Pachacámac. A pesar de que la agrupación contaba con la custodia explícita de 16 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para garantizar su desplazamiento, criminales no identificados causaron pánico desataron una balacera.

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