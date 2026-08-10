Un violento ataque armado sacudió la noche de ayer, domingo 9 de agosto, a la reconocida orquesta de cumbia Armonía 10 en Manchay, distrito de Pachacámac. A pesar de que la agrupación contaba con la custodia explícita de 16 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para garantizar su desplazamiento, criminales no identificados causaron pánico desataron una balacera.

De acuerdo con fuentes policiales e informes preliminares de las autoridades, los efectivos que resguardaban al grupo reaccionaron para repeler la ráfaga de disparos y poner a salvo la integridad de los integrantes de la orquesta norteña.

Violento ataque contra Armonía 10: ¿cómo reaccionaron los 16 policías que custodiaban al grupo?. Foto: Captura de video/América TV

“(...) 16 efectivos y seguridad en todo el trayecto en ida y todo el trayecto de vuelta. Lo que pasa es que al costado ha habido una masiva concurrencia a un evento (feria) y en esa feria había una serie de situaciones. Se ha tomado la decisión al interior de ello, pero ¿se escuchó un disparo o no? Eso está en investigación. Si hubiese los disparos, si hubiese los casquillos ¿qué ganamos nosotros con ocultarlo?” dijo el general de la PNP, Óscar Arrriola.

Autoridades investigan el ataque contra Armonía 10

Hasta el momento, no se ha establecido la identidad de los responsables ni el móvil del ataque. Las autoridades continúan recopilando información para determinar las circunstancias en las que se produjo la agresión armada.

La investigación deberá establecer también cómo se desarrolló el ataque y quiénes estuvieron detrás de los disparos contra la orquesta.

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PNP continúa resguardando la zona

Durante varias horas, los efectivos del orden estuvieron en la Plaza Mayor para resguardar la unidad vehicular de la orquesta de cumbia y escoltarla durante su salida hacia un sector seguro.

Los comerciantes de la zona pidieron a las autoridades reforzar la presencia policial para evitar hechos similares durante las celebraciones locales.

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