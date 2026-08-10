La delincuencia continúa en la capital. Una balacera se registró durante una presentación de Armonía 10 en el aniversario de Manchay, distrito de Pachacámac, la noche de ayer, domingo 8 de agosto, generando pánico entre los 500 asistentes, quienes huyeron del lugar tras oír varios disparos.

América Noticias indicó que los estallidos ocurrieron cerca a la zona donde estaba estacionado el vehículo oficial de la agrupación de cumbia. La Policía Nacional del Perú (PNP), llegó a la zona y realizó las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Testigos indicaron que el concierto no duró ni 30 minutos debido a la repentina ráfaga de balas. No se reportaron ni fallecidos ni heridos.

PNP continúa resguardando la zona

Durante varias horas, los efectivos del orden estuvieron en la Plaza Mayor para resguardar la unidad vehicular de la orquesta de cumbia y escoltarla durante su salida hacia un sector seguro.

Los comerciantes de la zona pidieron a las autoridades reforzar la presencia policial para evitar hechos similares durante las celebraciones locales.

Asesinato de Paul Flores

El 16 de marzo de 2025, sicarios armados dispararon contra el bus de transporte de la orquesta Armonía 10 de Walter Lozada en el distrito de San Juan de Lurigancho, causando la muerte del cantante Paúl Flores, conocido como ‘El Ruso’.

Luego, en enero del presente año, en el distrito de Víctor Larco, en Trujillo (La Libertad), la banda de cumbia sufrió un nuevo revés. Delincuentes hicieron explotar una artefacto explosivo contra el bus que los esperaba. Se necesitó más de 25 para repararlo.

El Poder Judicial realizó diligencias contra los que resulten responsables del delito de extorsión.