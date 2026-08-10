El concierto de Armonía 10 en Manchay fue interrumpido por disparos, provocando pánico y la evacuación de unos 500 asistentes. (Foto: EGC)
El concierto de Armonía 10 en Manchay fue interrumpido por disparos, provocando pánico y la evacuación de unos 500 asistentes. (Foto: EGC)
Por Redacción EC

La delincuencia continúa en la capital. Una balacera se registró durante una presentación de Armonía 10 en el aniversario de Manchay, distrito de Pachacámac, la noche de ayer, domingo 8 de agosto, generando pánico entre los 500 asistentes, quienes huyeron del lugar tras oír varios disparos.

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