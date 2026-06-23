La construcción del Hospital Papa Francisco de Manchay registra un avance físico del 21%, cifra que supera el 13% programado para la etapa actual bajo la supervisión del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) en el distrito de Pachacámac.

Los trabajos avanzan según los estándares técnicos requeridos para un establecimiento de salud de categoría II-1, y que tiene como principal característica técnica determinante la implementación de un sistema de protección sísmica compuesto por 96 aisladores en la base estructural.

Esta tecnología permite que el edificio principal se mantenga operativo incluso ante la ocurrencia de terremotos de gran magnitud. Los dispositivos instalados reducen la transmisión de las vibraciones del suelo hacia la estructura del nosocomio.

El nuevo Hospital Papa Francisco en Manchay lleva un avance de más del 20% en Pachacámac. (Fotos: Andina)

El nuevo Hospital Papa Francisco en Manchay lleva un avance de más del 20% en Pachacámac. (Fotos: Andina)

El sistema de aislamiento sísmico garantiza la continuidad de servicios médicos críticos, como las intervenciones quirúrgicas, durante situaciones de emergencia. Recientes sismos en Lima permitieron verificar que los aisladores ya colocados no presentan deformaciones ni desplazamientos estructurales en su base. El diseño busca proteger el equipamiento médico especializado y salvaguardar la vida de pacientes y personal.

Obras, mano de obra y fecha estimada de entrega

La edificación del hospital demanda una inversión superior a los 576 millones de soles y abarca más de 29,000 metros cuadrados de construcción. El complejo contará con cinco niveles y un sótano para albergar las diversas áreas administrativas y asistenciales programadas. Actualmente, las labores se concentran en el vaciado de losas y construcción de columnas en el primer nivel.

El establecimiento dispondrá de 110 camas de hospitalización, 27 consultorios para diversas especialidades y cuatro salas de operaciones modernas. El equipamiento incluirá tecnología de diagnóstico como tomógrafos, mamógrafos, ecógrafos, densitómetros y equipos de rayos X. También se contempla la instalación de una planta de oxígeno propia y el servicio de ambulancias.

El nuevo Hospital Papa Francisco en Manchay lleva un avance de más del 20% en Pachacámac. (Fotos: Andina)

Actualmente, más de 300 obreros y personal profesional especializado trabajan diariamente en la edificación del Hospital Papa Francisco. Según el cronograma oficial, la culminación de la infraestructura está prevista para enero del año 2029.

Una vez terminado, se estima que permitirá atender a los habitantes de Pachacámac, Cieneguilla y otros distritos de Lima Sur. Con esta infraestructura, se reducirán los tiempos de traslado de pacientes que viajan largas distancias para recibir atención médica especializada.