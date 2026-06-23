El nuevo Hospital Papa Francisco en Manchay lleva un avance de más del 20% en Pachacámac. (Fotos: Andina)
El nuevo Hospital Papa Francisco en Manchay lleva un avance de más del 20% en Pachacámac. (Fotos: Andina)
Por Redacción EC

La construcción del Hospital Papa Francisco de Manchay registra un avance físico del 21%, cifra que supera el 13% programado para la etapa actual bajo la supervisión del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) en el distrito de Pachacámac.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.