Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar a un grupo de ciudadanos que realizaban un plantón frente a las instalaciones de la comisaría de Manchay, en el distrito de Pachacámac. Los manifestantes se concentraron en los exteriores de la dependencia policial para protestar y exigir justicia tras la muerte de un adolescente de 17 años, quien perdió la vida luego de permanecer recluido por 48 horas.

La intervención policial logró dispersar de inmediato a los familiares, vecinos y allegados de la víctima que se encontraban en la vía pública con pancartas y megáfonos, de acuerdo a las imágenes difundidas en redes sociales.

¿Qué pasó con el menor que murió en la comisaría de Manchay?

El menor de 17 años fue llevado a la carceleta de la comisaría de Manchay, donde quedó recluido por 48 horas, sin aviso a sus familiares, luego de que la madre de su presunta enamorada lo acusara de haber ingresado a su casa para robar. Esta historia fue rechazada por los padres de la víctima.

La Defensoría intervino la sede policial de Manchay para inspeccionar la carceleta en la que permaneció el adolescente en estado crítico, y verificar posibles actos de tortura o vulneraciones graves. Foto: Andina/composición GEC

Durante las horas en que permaneció privado de su libertad, y según las denuncias formales de sus progenitores, el adolescente habría sufrido presuntos maltratos, agresiones físicas y tortura. Los padres también denunciaron supuestos actos de corrupción por parte de los efectivos policiales que les exigen dinero a cambio de la libertad de su hijo.

El último 15 de junio, el menor fue hallado en estado de gravedad dentro de la carceleta de la comisaría, lo que provocó la intervención inmediata de los policías que lo llevaron al hospital, donde certificaron su muerte. Tras esto, la Fiscalía inició una investigación contra los policiales que estuvieron de turno ese fin de semana.