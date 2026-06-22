El último 15 de junio, el menor fue hallado en estado de gravedad dentro de la carceleta de la comisaría, lo que provocó la intervención inmediata de los policías que lo llevaron al hospital, donde certificaron su muerte. Foto: composición GEC
El último 15 de junio, el menor fue hallado en estado de gravedad dentro de la carceleta de la comisaría, lo que provocó la intervención inmediata de los policías que lo llevaron al hospital, donde certificaron su muerte. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar a un grupo de ciudadanos que realizaban un plantón frente a las instalaciones de la comisaría de Manchay, en el distrito de Pachacámac. Los manifestantes se concentraron en los exteriores de la dependencia policial para protestar y exigir justicia tras la muerte de un adolescente de 17 años, quien perdió la vida luego de permanecer recluido por 48 horas.

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