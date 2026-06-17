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Senamhi advierte que también habrá incremento de vientos en la costa. (Foto referencial: Senamhi)
Senamhi advierte que también habrá incremento de vientos en la costa. (Foto referencial: Senamhi)
Por Redacción EC

Este domingo 21 de junio inicia la temporada de invierno en Lima y el resto del país. Sin embargo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advierte que se mantendrán las temperaturas más altas que lo esperado debido a la presencia de El Niño Costero.

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