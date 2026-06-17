Este domingo 21 de junio inicia la temporada de invierno en Lima y el resto del país. Sin embargo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advierte que se mantendrán las temperaturas más altas que lo esperado debido a la presencia de El Niño Costero.

El vocero de la institución, Ing. David Garay, explicó que este fenómeno se traduce en un incremento de la temperatura del mar a lo largo de la costa peruana de 5 a 6 grados en promedio.

Esto elevará la temperatura máxima en Lima en invierno a unos 24 a 26 grados, y no se descarta que llegue a 2 7o 28 grados principalmente en distritos alejados de la costa donde se elevan estas cifras máximas.

“Este fenómeno nos va a acompañar durante lo que queda del año e inclusive se prevé que se extienda durante el próximo verano. Por lo que estimamos que tendremos un invierno cálido”, señaló.

El vocero de Senamhi recordó que El Niño Costero es un fenómeno que no se puede pronosticar para los próximos años, por lo que recordó que los siguientes inviernos luego del 2027 deberían regresar a sus valores normales de temperatura máxima de 20 a 22 grados, en lugar de los 27 grados que se estiman para el 2026.

Asimismo, el especialista recordó que podrían haber periodos pequeños de descensos de temperatura con cubertura nubosa y llovizna por presencia de vientos, como ocurrirá desde este 18 de junio con vientos que refrescarían la costa peruana.