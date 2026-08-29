Sismo de magnitud 3,5 remeció Huarmey y tuvo una profundidad de 58 kilómetros. (Foto: IGP)
Sismo de magnitud 3,5 remeció Huarmey y tuvo una profundidad de 58 kilómetros. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un nuevo sismo se registró la mañana de hoy, sábado 29 de agosto. La magnitud fue de 3.5 y tuvo una profundidad de 58 kilómetros y 44 kilómetros al sur de Huarmey, Áncash.

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