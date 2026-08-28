A través de un comunicado, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), región La Libertad, informó que el deslizamiento de la laguna Pías, en la provincia andina de Pataz, dejó como saldo tres heridos y varios comercios ambulatorios y embarcaciones artesanales dañadas (cuatro lanchas).
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