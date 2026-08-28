El COER indicó que el evento ocurrió al promedio de las 02:30 horas de este jueves 27 de agosto de 2026. Foto: Andina
El COER indicó que el evento ocurrió al promedio de las 02:30 horas de este jueves 27 de agosto de 2026. Foto: Andina
Por Redacción EC

A través de un comunicado, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), región La Libertad, informó que el deslizamiento de la laguna Pías, en la provincia andina de Pataz, dejó como saldo tres heridos y varios comercios ambulatorios y embarcaciones artesanales dañadas (cuatro lanchas).

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