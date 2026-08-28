A través de un comunicado, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), región La Libertad, informó que el deslizamiento de la laguna Pías, en la provincia andina de Pataz, dejó como saldo tres heridos y varios comercios ambulatorios y embarcaciones artesanales dañadas (cuatro lanchas).

La entidad precisó que el evento ocurrió al promedio de las 02:30 horas del jueves 27 de agosto de 2026 tras las evaluaciones de campo realizadas por las autoridades locales.

Las personas afectadas fueron trasladadas a la posta médica del distrito de Pías, donde recibieron atención y continúan bajo observación del personal de salud. Trabajadores de la municipalidad apoyaron en el rescate y traslado de sus pertenencias.

Asimismo, la municipalidad distrital dispuso vehículos y unidades oficiales para brindar apoyo a los damnificados durante las labores de rescate y el traslado de sus bienes.

Hasta el lugar se trasladó el jefe de Defensa Civil para realizar la evaluación de los daños y análisis de necesidades.

Recomiendan tomar precauciones

Autoridades de Pataz exhortan a los pobladores mantenerse alejados de las zonas afectadas y adoptar medidas de precaución, debido a la inestabilidad del terreno.