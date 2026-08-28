Mediante Decreto Supremo Nº 120-2026-PCM, publicado en el Boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el Gobierno anunció la declaratoria del estado de emergencia por 60 días calendario en 10 distritos del departamento de Cajamarca debido a la minería ilegal, delitos conexos y otras situaciones de violencia.

La medida abarca a las zonas de la Encañada de la provincia de Cajamarca; Cachachi de la provincia de Cajabamba; Sorochuco y Huasmín de la provincia de Celendín; Hualgayoc y Bambamarca de la provincia de Hualgayoc; San Ignacio, San José de Lourdes y Namballe de la provincia de San Ignacio y Bellavista de la provincia de Jaén.

Asestan nuevo golpe a la minería ilegal

PNP cuenta con apoyo de FF. AA.

Durante este tiempo, la Policía Nacional del Perú (PNP), mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

También se restringe o suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Para la realización de actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter público y masivo, deberá gestionarse previamente la autorización correspondiente ante las autoridades competentes, a fin de que estas evalúen su procedencia. Por el contrario, las actividades que no revistan carácter masivo podrán llevarse a cabo sin requerir autorización previa.

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Asimismo, se dispone que el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de Cajamarca, los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) de las provincias de Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Hualgayoc, San Ignacio y Jaén, así como el Comando y los Comités creados mediante el presente decreto supremo, se mantengan en sesión permanente.