Durante el periodo de excepción, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas. Foto: GEC
Durante el periodo de excepción, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas. Foto: GEC
Por Redacción EC

Mediante Decreto Supremo Nº 120-2026-PCM, publicado en el Boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el Gobierno anunció la declaratoria del estado de emergencia por 60 días calendario en 10 distritos del departamento de Cajamarca debido a la minería ilegal, delitos conexos y otras situaciones de violencia.

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