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Resumen

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A 33 kilómetros de la ciudad de Puno existe un lugar donde las papas son más que un alimento. En Acora, cada semilla es tratada como un hijo, para entrar a las chacras solo se puede estar de buen humor y una docena de familias se encargan de custodiar más de 100 variedades del preciado tubérculo.

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