La Municipalidad de Lima y la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles retomaron el diálogo en el marco de la futura restauración de la Capilla del Milagro, edificación originada en el siglo XVII y anexa a la histórica iglesia y convento de San Francisco.

Mediante una ceremonia privada, autoridades del Convento de San Francisco firmaron un acta de autorización para que la comuna limeña, a través de la Gerencia de Prolima, desarrolle un diagnóstico y expediente técnico del inmueble. Posteriormente, se ejecutará la obra de restauración con recursos municipales.

Prolima proyecta una intervención integral que abarque la estructura, los elementos interiores y la fachada del inmueble. Se plantea recuperar los valores originarios de la capilla y restituir sus elementos faltantes, así como poner en valor sus ornamentos litúrgicos y obras de arte. Asimismo, se plantea la instalación de un renovado sistema de iluminación.

La ceremonia se desarrolló al interior de la Capilla del Milagro y participaron fray José Rosas Zurita Meléndrez, ecónomo de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú; fray Juan Apumayta, guardián del Convento de San Francisco de Jesús el Grande de Lima; y el arquitecto Luis Martín Bogdanovich, gerente de Prolima.

MIRA AQUÍ: Fiscalía pide cuatro meses de internamiento preventivo para denunciados por presunta agresión sexual del Liceo Naval

Durante la ceremonia, el fray Juan Apumayta destacó que la nueva etapa de diálogo entre el Convento de San Francisco y la Municipalidad de Lima se oficialice un 17 de septiembre, fecha en que la hermandad franciscana de todo el mundo celebra los 802 años de la impresión de llagas de San Francisco.

En esta fecha, se recuerda la visión que San Francisco de Asís tuvo de un Serafín alado en el Monte Alverna (Italia), tras la cual se imprimieron en su cuerpo las llagas de Cristo crucificado.

Por su parte, Bogdanovich ratificó el compromiso de Prolima y su equipo de especialistas por avanzar junto a la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles en el objetivo común de restaurar y poner en valor la Capilla del Milagro.

La Municipalidad de Lima y la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles retomaron el diálogo en el marco de la futura restauración de la Capilla del Milagro. (Foto: Municipalidad de Lima)

La Virgen del Milagro

Anexa a la iglesia y convento de San Francisco, la Capilla del Milagro data del siglo XVII y es a su vez santuario de la venerada imagen de la Inmaculada Concepción bajo la advocación de Nuestra Señora del Milagro de Lima, traída desde España en 1532 por los hermanos franciscanos.

Debido a que es una imagen pequeña y con articulaciones, por años fue trasladada durante labores de peregrinaje, hasta su llegada definitiva a la Ciudad de los Reyes.

Crónicas del siglo XVI relatan que, durante un temblor que asoló Lima el 27 de noviembre de 1630, la imagen cayó al suelo y ‘giró’ hacia el altar mayor, en un acto descrito como sinónimo de súplica para detener el sismo, razón por la que cada 27 de noviembre se conmemora a la imagen en la iglesia de San Francisco.

MIRA AQUÍ: Senamhi mantiene alerta roja por lluvias de moderada a fuerte intensidad en 11 regiones del sur

Ya en el siglo XX, el papa Pío XII concedió la gracia de la Coronación Pontificia a la imagen de la Virgen del Milagro, como signo de devoción y reconocimiento oficial de la Santa Sede, ejecutada el 19 de julio de 1953 por el nuncio apostólico, el cardenal Fernando Cento.