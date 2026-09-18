Capilla del Milagro será restaurada de manera integral con recursos municipales. (Foto: Municipalidad de Lima)
Capilla del Milagro será restaurada de manera integral con recursos municipales. (Foto: Municipalidad de Lima)
Por Redacción EC

La Municipalidad de Lima y la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles retomaron el diálogo en el marco de la futura restauración de la Capilla del Milagro, edificación originada en el siglo XVII y anexa a la histórica iglesia y convento de San Francisco.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.