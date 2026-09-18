El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, informó que se realizan gestiones para que la imagen del Señor de los Milagros se encuentre con el papa León XIV durante su visita a Lima. La posibilidad contempla el traslado del anda hasta la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, donde el pontífice presidirá una misa multitudinaria el 16 de noviembre.

Castillo adelantó esta posibilidad durante una conferencia de prensa y señaló que se efectuarán las coordinaciones necesarias para concretar el eventual encuentro durante la jornada de despedida de León XIV.

El anuncio fue confirmado por José Luis Toledo, mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros, quien indicó que la organización prevé este encuentro y comenzará con los preparativos correspondientes.

“Monseñor Castillo adelantó que podría darse esa situación de que el anda del Señor de los Milagros esté presente en la misa de despedida del papa León XIV. Nosotros estamos listos y preparados para que, llegado el momento, nos den las indicaciones respectivas para organizar el traslado a través del Nazareno Móvil y llevarlo por las calles de Lima hasta la Base Aérea de Las Palmas ”, declaró a la agencia Andina.

Toledo señaló que las coordinaciones con las empresas que tradicionalmente brindan apoyo a la hermandad recién han comenzado, en el marco de la posibilidad de que la imagen acompañe la visita del papa al Perú.

De concretarse, no sería la primera vez que el Señor de los Milagros coincide con un pontífice durante una visita al Perú. En enero de 2018, durante la visita del papa Francisco, la imagen fue trasladada hasta la Base Aérea Las Palmas en el denominado Nazareno Móvil y permaneció allí durante la misa que el entonces pontífice celebró el 21 de enero.

Recorridos del Señor de los Milagros

Durante la conferencia de prensa, Toledo también detalló el programa de recorridos del Señor de los Milagros para octubre y noviembre. La primera salida está prevista para el 3 de octubre, cuando la imagen saldrá del convento de las Nazarenas para realizar un breve recorrido por las calles de Emancipación, Chancay y Conde de Superunda antes de retornar al templo.

El 18 de octubre, la imagen visitará el Palacio Municipal, Palacio de Gobierno, Palacio Arzobispal y el Congreso de la República. Posteriormente, se dirigirá hacia Barrios Altos y permanecerá en el convento de la Virgen del Carmen de Lima para continuar su recorrido al día siguiente.

El 19 de octubre, desde las 6 a.m., la procesión pasará por el Hospital Nacional Dos de Mayo, el Hospital de Emergencias Pediátricas y el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Luego continuará por la avenida Colmena y otros puntos del Centro Histórico hasta llegar al Poder Judicial, donde recibirá un homenaje.

La jornada seguirá por Carabaya y la plaza San Martín, antes de continuar por Colmena y la avenida Tacna, donde la cuadrilla 18 realizará la tradicional guardada de la imagen.

El 28 de octubre se realizará el último recorrido largo del año. El Señor de los Milagros pasará por las avenidas Tacna, Colmena y Cañete, además del hospital San Bartolomé y el Hospital Loayza. Luego continuará por Breña y las avenidas Venezuela, Varela y Bolivia hasta llegar a la avenida Garcilaso de la Vega y retornar hacia Tacna, donde la cuadrilla 19 tendrá a su cargo la guardada.

Finalmente, el 1 de noviembre se realizará el último recorrido del año. La procesión pasará por las avenidas Tacna y Callao, continuará por Chancay y Emancipación y retornará hacia Tacna para ingresar al convento de las Nazarenas, donde la imagen permanecerá hasta las procesiones del próximo año.