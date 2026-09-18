Señor de los Milagros estaría presente en la misa de despedida del papa León XIV en Las Palmas. (Foto: Andina)
Señor de los Milagros estaría presente en la misa de despedida del papa León XIV en Las Palmas. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, informó que se realizan gestiones para que la imagen del Señor de los Milagros se encuentre con el papa León XIV durante su visita a Lima. La posibilidad contempla el traslado del anda hasta la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, donde el pontífice presidirá una misa multitudinaria el 16 de noviembre.

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