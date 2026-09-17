El INSN hizo un llamado a los padres y cuidadores de niños pequeños, quienes por curiosidad pueden llevarse objetos o sustancias a la boca | Foto: INSN
El INSN hizo un llamado a los padres y cuidadores de niños pequeños, quienes por curiosidad pueden llevarse objetos o sustancias a la boca | Foto: INSN
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) alerta a la comunidad sobre el grave riesgo de la ingesta accidental de silicona líquida, producto que puede contener metanol, una sustancia altamente tóxica que, al ser procesada por el organismo, genera compuestos capaces de comprometer el cerebro, la visión y el funcionamiento de los riñones.