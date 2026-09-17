El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) alerta a la comunidad sobre el grave riesgo de la ingesta accidental de silicona líquida, producto que puede contener metanol, una sustancia altamente tóxica que, al ser procesada por el organismo, genera compuestos capaces de comprometer el cerebro, la visión y el funcionamiento de los riñones.

El Dr. Mario Encinas, jefe del Servicio de Nefrología del INSN, explicó que en las últimas semanas ha atendido a dos niños que ingirieron silicona líquida y que requirieron hemodiálisis de emergencia para retirar de la sangre el componente tóxico. Uno de los menores tuvo que ser dializado durante la madrugada, mientras que el segundo continúa recibiendo este tratamiento.

El especialista detalló que, en uno de estos casos, el menor llegó a ingerir aproximadamente 150 mililitros de silicona líquida, una cantidad que desencadenó una intoxicación severa. Mientras que, otra paciente presentó un nivel de 41.36, de haber llegado a 50 las consecuencias pudieron ser letales. La atención oportuna permitió iniciar el tratamiento antes de que la intoxicación alcanzara consecuencias fatales.

“El metanol se transforma en el organismo en formiato o ácido fórmico, principal responsable de su toxicidad. Esto puede ocasionar daño cerebral grave, incluso coma o muerte; ceguera por su afinidad con el nervio óptico; acidosis metabólica severa y lesiones renales o hepáticas. En casos graves, el paciente puede requerir atención en Cuidados Intensivos y la administración de etanol como parte del tratamiento”, explicó el médico.

Hemodiálisis para frenar la intoxicación

El tratamiento de estos pacientes requiere actuar con rapidez. Dependiendo de la gravedad del caso, se utiliza etanol como parte del manejo de la intoxicación por metanol, debido a que bloquea su transformación en los metabolitos altamente tóxicos que provocan la acidosis y el daño de órganos. Cuando la intoxicación es severa, como ocurrió con los menores atendidos, se recurre además a la hemodiálisis, procedimiento que permite eliminar el compuesto tóxico y corregir las alteraciones metabólicas.

Síntomas aparentemente comunes

La Dra. Alicia Reyna, jefa del Servicio de Emergencia, señaló que los primeros síntomas pueden incluir dolor abdominal, náuseas, vómitos y alteraciones del estado de conciencia. En algunos casos, los padres pueden no darse cuenta inicialmente de que el menor ingirió silicona, por lo que es fundamental prestar atención a cualquier cambio repentino en su comportamiento o estado de salud.

Ante una intoxicación por metanol, la atención médica debe ser inmediata. Por ello, ante la sospecha de ingesta de silicona líquida, los padres no deben esperar a que aparezcan síntomas graves ni intentar tratar al menor en casa. Deben acudir inmediatamente a un servicio de emergencia y comunicar al personal de salud qué producto pudo haber ingerido y, de ser posible, llevar el envase para facilitar la identificación de sus componentes.

El INSN hizo un llamado a los padres y cuidadores de niños pequeños, quienes por curiosidad pueden llevarse objetos o sustancias a la boca. Mantener estos productos fuera de su alcance y almacenarlos en lugares seguros puede evitar una intoxicación grave y sus consecuencias neurológicas, visuales y renales.

SOBRE EL AUTOR