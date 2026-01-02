Este miércoles, el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña reportó que, durante las fiestas de fin de año, realizaron 1 500 atenciones médicas, operando a su máxima capacidad para socorrer las emergencias.

Y es que, según la jefa del servicio de emergencias, Dra. Alicia Reyna, las consultas estuvieron lideradas por problemas respiratorios (30%) e infecciones digestivas (20%), al igual que emergencias quirúrgicas por quemaduras y accidentes.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

#EnVivo



El Instituto Nacional de Salud del Niño reporta 1.500 atenciones durante las fiestas de Año Nuevo: 30% por problemas respiratorios, 20% digestivos y también quemaduras, fracturas y accidentes



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/bnSxG8MeXi — Canal N (@canalN_) January 2, 2026

En ese sentido, al ser entrevistada por Canal N, Reyna señaló que la inhalación de humo tóxico, proveniente de fuegos artificiales, provoca una reacción inmediata en los bronquios, derivando en insuficiencias respiratorias agudas.

“En casos más severos, los niños presentaron atelectasias (colapso pulmonar), lo que obligó a su internamiento para recibir soporte de oxígeno o, en situaciones críticas, su traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)”, explicó.

La especialista también señaló que el hacinamiento en espacios públicos durante las fiestas aceleró la propagación de virus respiratorios entre los niños.

A pesar de registrarse un descenso estadístico frente a las cifras del año 2024, el INSN mantiene actualmente a tres menores hospitalizados con quemaduras de gravedad.

Entre los casos más críticos se encuentra un niño procedente de Mala con lesiones severas en el rostro y ojos, así como un menor de 12 años que sufrió quemaduras en las piernas tras la explosión de cohetes que guardaba en su bolsillo y otro proveniente de Comas con graves daños en las manos por una explosión directa.

MÁS INFORMACIÓN: Catorce niños serán operados gratis de malformaciones complejas de cráneo y rostro

Ante la persistencia de estos incidentes, el INSN recordó la importancia de actuar con rapidez en el hogar, pues el protocolo inicial ante una quemadura consiste en retirar al menor de la zona de riesgo, quitar la ropa si no está adherida a la piel y aplicar abundante agua fría antes del traslado médico.

Finalmente, la institución instó a los padres de familia a acudir inicialmente a los centros de salud de sus localidades para recibir una atención primaria oportuna, y así asegurar que los pacientes lleguen estabilizados al INSN.