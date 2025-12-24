En una operación de alta complejidad, un equipo multidisciplinario del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja logró separar con éxito a las gemelas siamesas Ailani y Alif Palacios Picón, naturales de Huánuco, permitiéndoles que inicien su recuperación a pocas horas de la Nochebuena.

Y es que, las pequeñas, hijas de Marleni y Menelio, una pareja de agricultores del distrito de Llata, nacieron de forma prematura el pasado 5 de octubre en el Hospital Hermilio Valdizán, unidas por el canal raquídeo y estructuras nerviosas del plexo lumbosacro, por lo que fueron referidas al INSN con tan solo tres días de vida y pesando menos de 3 kilos.

Ailani y Alif se encuentran bajo monitoreo especializado en la Unidad de Cuidados Intensivos de Neurocirugía | 24 de diciembre de 2025 en Lima, Perú. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

¿Cómo realizaron la cirugía?

El procedimiento, realizado el pasado 18 de diciembre, tuvo una duración aproximada de tres horas, bajo un equipo médico liderado por los neurocirujanos Alberto Ramírez y Mauro Toledo, que utilizaron herramientas como impresión 3D y realidad virtual.

Estos modelos anatómicos personalizados permitieron una planificación preoperatoria exhaustiva, lo que redujo significativamente los tiempos quirúrgicos, el sangrado y los riesgos neurológicos.

En el procedimiento participaron 16 especialistas, entre ellos cuatro neurocirujanos, cuatro anestesiólogos, dos cirujanos plásticos, dos neurólogos y cuatro enfermeras instrumentistas.

La intervención permitió que las menores, nacidas en Huánuco, iniciaran su recuperación a pocas horas de la Nochebuena y disfruten junto a sus padres Menelio y Marleni | 24 de diciembre de 2025 en Lima, Perú. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Las palabras del ministro de Salud

El ministro de Salud, Luis Quiroz, quien visitó a las menores junto a la directora del INSN San Borja, Zulema Tomás, destacó el impacto humano de este logro técnico.

“Hoy ellas están bien, y su recuperación nos llena de alegría. Pero, así como ellas, en este instituto hay muchos niños internados con padres que permanecen día y noche al lado de sus hijos. Esta Navidad debe ser un motivo de reflexión para todos”, señaló.

Luis Quiroz, ministro de Salud, en conferencia de prensa | 24 de diciembre de 2025 en Lima, Perú. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

¿Qué pasará con Ailani y Alif tras su operación?

Este caso marca la tercera separación exitosa de siameses realizada en el INSN San Borja, tras los precedentes de 2016 y 2019. El financiamiento total de la intervención fue cubierto por el Seguro Integral de Salud.

Actualmente, Ailani y Alif se encuentran bajo monitoreo especializado en la Unidad de Cuidados Intensivos de Neurocirugía, mostrando una evolución favorable que los médicos consideran un mensaje de esperanza para el país en estas fiestas.