Costa Verde: se vienen más cierres en los próximos días ¿Cuáles son las fechas y los horarios?

Una gran congestión vehicular se reportó la mañana de este jueves en zonas de San Miguel, Chorrillos, San Isidro, Barranco y Magdalena por el cierre de la Costa Verde para el desarrollo de actividades deportivas de los Juegos Bolivarianos 2025 , que se realizan en Lima. Esa situación generó el malestar de ciudadanos, ya que demoraron, en algunos casos, más de una hora para llegar a sus destinos y cuestionaron que dicho evento se efectúe en un día particular y en plena hora punta.

En las cuadras 38 y 39 de la avenida Brasil, ubicadas en el sector correspondiente a Magdalena del Mar, así como en el cruce de las avenidas La Marina y Universitaria, en San Miguel, se vio grandes filas de vehículos tratando de avanzar.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

La Costa Verde fue cerrada por una competición de los Juegos Bolivarianos. (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)

El cierre de la Costa Verde, desde Callao hasta Chorrillos, también afectó la circulación de los buses de la ruta C y Expreso 1 del Metropolitano y del Aerodirecto, cuyo servicio llega hasta el terminal aéreo Jorge Chávez. Muchos pasajeros manifestaron que no sabían el cierre del Circuito de Playas.

Las actividades que se desarrollaron este jueves en la Costa Verde fueron de ciclismo. Las bajadas de acceso a la Costa Verde que fueron cerradas son las de Escardó, Bertolotto, Brasil, Marbella, San Martín, Balta y Armendáriz.

Cabe recordar que actualmente en varios puntos de Lima se viene ejecutando obras viales, como la Vía Expresa Norte (Av. Universitaria), By pass Las Torres (Autopista Ramiro Prialé), Vía Expresa Sur (Surco), Av. Túpac Amaru (Comas), viaducto Juan Pablo II (San Juan de Miraflores-Villa María del Triunfo), entre otras, lo que genera congestión vehicular.

Se vienen más cierres de la Costa Verde en los próximos días

Los conductores y personas que habitualmente usan la Costa Verde para dirigirse a su centro de labores, casas de estudios o por temas particulares deberán tomar sus previsiones, ya que la organización ha programado el desarrollo de más actividades deportivas en la vía que conecta los distritos ubicados en el litoral limeño.

Un grupo de competencias de los Juegos Bolivarianos se desarrolla en la Costa Verde.

De acuerdo con el cronograma, habrá un cierre de la Costa Verde entre el viernes 28 y sábado 29 de noviembre, entre las 11:30 p.m. y la 1 p.m. del día siguiente, por la competencia de marcha. En esa fecha también se desarrollará en Lima la final de la Copa Libertadores, entre Palmeiras y Flamengo, por lo que los conductores deben tomar sus previsiones.

El miércoles 3 de diciembre se efectuará la actividad de triatlón, por lo que no se permitirá el acceso a la Costa Verde desde las 11:30 p.m. del martes 2 de diciembres hasta la 1 p.m. del día siguiente.

Este es el cronograma de las actividades que se desarrollarán en la Costa Verde y los horarios en los que no habrá acceso.

Otra fecha en que habrá actividad en la Costa Verde será entre el 4 y 5 de diciembre, ya que habrá competencia de ciclismo y triatlón. No se permitirá el acceso al circuito de playas entre las 11:30 p.m del 4 de diciembre y las 3 p.m. del día posterior.

El uso de la Costa Verde como sede de actividades de los Juegos Bolivarianos culminará el sábado 6 de diciembre, pues se tiene previsto que se realice la actividad de marcha. El cierre será desde las 11:30 p.m. del viernes 5 y durará hasta la 1 p.m. del día siguiente.

Las personas deben tomar sus previsiones ante el cierre de la Costa Verde.

El organizador de los Juegos Bolivarianos 2025 detalló que la competencia de ciclismo (27 de noviembre y 5 de diciembre) se realizará desde Barranco hasta San Miguel, mientras que la marcha atlética (29 de noviembre y 6 de diciembre) se efectuará en la playa Agua Dulce, en Chorrillos.

La prueba de triatlón (3 y 5 de diciembre) se desarrollará en Chorrillos y Barranco, y la de remo coastal (6 de diciembre) utilizará como escenario la playa Los Yuyos, en Barranco.

¿Qué acciones realizarán los municipios ante el cierre de la Costa Verde?

El Comercio se contactó con los municipios que colindan con la Costa Verde para conocer si adoptarán medidas adicionales ante el caos vehicular presentado este jueves. La Municipalidad de Barranco indicó a este Diario que se implementará el plan de desvíos dispuesto por el municipio de Lima y que se desplegará personal de tránsito en las rutas alternas para apoyar en el desplazamiento de los vehículos.

Los otros municipios indicaron que el cierre de la Costa Verde lo estableció la Municipalidad de Lima, ya que está bajo su jurisdiccción.

Plan de desvíos por cierre de la Costa Verde

Hacia el sur, las vías que deberán tomarse son: Av. Costanera, Av. Juan Bertolotto, Jr. Comandante Espinar, Av. José Antonio de Sucre, Jr. Diego Ferre, Av. Del Ejercito, Av. Augusto Pérez Araníbar, Malecón de La Marina, Malecón Cisneros, Malecón Reserva, Av. Armendáriz, Av. Miguel Grau, Av. El Sol, Av. San Martín, Av. Pedro de Osma, Av. Chorrillos y Av. José Olaya.

Hacia el norte, los vehículos pueden tomar las siguientes vías: Malecón Grau, Pasaje Rad, Av. Chorrillos, Av. Pedro de Osma, Jr. 28 de Julio, Av. Miguel Grau, Av. Reducto, Av. 28 de Julio, Av. La Paz, Av. Ricardo Palma, Av. José Pardo, Av. Del Ejercito, Av. Pérez Araníbar, Av. Del Ejercito, calle Diego Ferré, Jr. Tacna, Jr. Salaverry, Jr. Federico Gallese y Av. La Paz.