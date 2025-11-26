El Ministerio de Salud (Minsa) emitió el comunicado N° 021-2025 en el que exige compensaciones y sanciones penales tras confirmarse la existencia de un cártel de laboratorios.

Este pronunciamiento se da luego que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), emitió la resolución que sanciona a 13 empresas por coludirse en procesos de compra del Estado, durante 14 años (2006-2024).

En el escrito, el Minsa rechaza la forma cómo aquellas manipularon licitaciones para lucrar con la salud de los peruanos, afectando el abastecimiento de tratamientos oncológicos, antibióticos, suplementos contra la anemia, entre otros.

El sector precisó que, el pasado 25 de julio de 2024, la Procuraduría interpuso una denuncia penal por estos hechos. Ahora, sumado a la resolución del Indecopi como nueva prueba irrefutable, solictarán al Ministerio Público que revalúe el caso. “La corrupción no puede quedar impune bajo argumentos formales”, resaltaron.

Indemnización por daños y perjuicios

Otras de las acciones planteadas por el Minsa es que, en coordinación con la Procuraduría, reclamar por daños y perjuicios causados al Estado la suma que iguale o supere los 529 millones de soles, multa impuesta por el Indecopi.

Asimismo, solicitarán al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) evaluar iniciar procesos sancionadores contra estas empresas conforme a la normativa vigente.

El Minsa impulsará ante las entidades competentes que los fondos recuperados por concepto de indemnizaciones se asignen íntegramente al fortalecimiento del Seguro Integral de Salud (SIS), como forma de restituir a los pacientes el dinero que les fue cobrado de manera irregular.

Finalmente, el Ministerio de Salud deja en claro que se mantiene firme en su política de “tolerancia cero” ante la corrupción, garantizando que el dinero del presupuesto público se destine a proteger la vida y salud de la población.